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Гобземсу предъявлено обвинение: бывший депутат мог быть причастен к вымогательству 200 000 евро

© LETA 29 апреля, 2025 16:52

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Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, сменивший имя на Ариго Торо, обвиняется в вымогательстве в составе группы и клевете, сообщает агентство LETA. По данным обвинения, Гобземс причастен к вымогательству суммы до 200 000 евро и распространению порочащей информации.

Не называя имён, прокуратура сообщила агентству LETA, что передала в суд уголовное дело о вымогательстве, совершённом группой лиц в отношении другого человека — с незаконным требованием передать имущество под угрозой распространения компрометирующей информации о пострадавшем и его близких, а также о клевете через средства массовой информации.

Обвинения были предъявлены двум лицам. Согласно материалам дела, один из обвиняемых утверждал, что пострадавший виновен в распаде его брака и уходе супруги из семьи. В результате он решил через социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер Telegram публиковать вымышленные обвинения, чтобы получить от пострадавшего материальную выгоду.

Сначала потерпевшему было выдвинуто незаконное требование выплатить от 15 000 до 20 000 евро, однако позднее сумма выросла до 200 000 евро. Согласно обвинению, второй подозреваемый согласился участвовать в преступлении в роли посредника. По информации LETA, вторым обвиняемым является ранее судимый за мошенничество Гинтс Лаздиньш.

После того как пострадавший отказался платить, один из обвиняемых начал публиковать в интернете материалы, содержащие недвусмысленные оскорбления, наносящие вред чести и достоинству, оказывая таким образом моральное давление. Также, как указано в обвинении, в отношении потерпевшего неоднократно высказывались угрозы и предпринимались действия, направленные на безвозвратное разрушение его репутации.

Кроме того, один из обвиняемых совершил ещё одно преступление — преднамеренно распространил в СМИ заведомо ложную, позорящую информацию в отношении других лиц.

Оба обвиняемых свою вину не признают.

В рамках дела потерпевшими признаны три человека. По данным агентства LETA, один из них — предприниматель Агрис Эвертовскис.

Ранее в соцсетях Гобземс обвинял Эвертовскиса в разрушении своей семьи, что, по его словам, привело к разводу с бывшей супругой и матерью его детей Кристой. На каналах, связанных с именем Гобземса, в социальных сетях якобы распространялись размытые намёки и оскорбления также в адрес других, как известных, так и менее известных общественных деятелей.

Лаздиньш, в свою очередь, ранее фигурировал как обвиняемый в деле бывшего депутата Юрмальской думы Мариса Дзенитиса, а также в других уголовных делах.

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