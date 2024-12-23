Гнать таких надо грязной метлой: Гордон о Седоковой

Как только Седокова опубликовала заявление о смерти Тиммы, Гордон раскритиковала ее. Комментаторы осудили юриста за резкие слова, но она не пыталась оправдаться за них.

«Катька Гордон злобная и Аню Седокову не жалеет. Приходят какие-то гневные сообщения периодически. Слава Богу, основная масса разделяет мою позицию. Но кто-то да ляпнет, что как можно? Я расскажу, как можно. Я Аню Седокову презираю вот прям вообще как явление. Я считаю, что вот таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой из квартир. Что, кстати, в свое время многие сделали. Я считаю, что она не роковая женщина и даже не черная вдова. Она стопроцентный герой фильма «Паразиты». Помните, вот эти мерзкие товарищи, которые попадают в чужую семью и, вгрызаясь, уничтожают, выжигают все пространство вокруг», — начала она.

«Ее переживания, они связаны больше всегда с экономической составляющей. Больше того, настолько неглубокий и непонятийный человек, что она даже умудряется публично об этом жаловаться. То есть настолько человек оторван от вообще каких-то понятий воспитания, ну нет у него ее, что она на полный серьез на всю страну жалуется, что ее муж денег домой уже вот год не несет. Унижая этого самого мужа публично», — добавила Катя.

Юрист поведала, что коллеги Анны Седоковой зависят от возраста, мол, с каждым годом им все сложнее оставаться на плаву. «Например, я юрист, я поэтому вообще без проблем старею, потому что старый юрист даже возрастет в цене, он вызывает больше доверия, у него просто опыт больше, а вот представляете, например, проститутка, которая стареет и, естественно, падает в цене, и тут вот такой вот казус происходит, и тем активнее, тем подлее ее какая-то позиция по жизни», — заявила Гордон.

«А еще я думаю, что скоро всплывет история, а куда Анька-то еще в браке в Питер-то, к кому ездила, что там за спортсмен, поговаривают. Поэтому, давайте без поучений меня, добродетели. Я про добродетель знаю больше, чем вы, а ваша попытка заниматься добродетелью обесценивает эту самую добродетель», — подчеркнула блондинка.