Главу Департамента спорта МОН Александра Самойлова могут посадить на четыре года: открыты два дела

По словам представителей СГД, после получения и рассмотрения представленных Самойловым объяснений и дополнительных сведений принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях за 2022 и 2023 годы, в рамках которого будет проведена оценка возможных несоответствий в поданных декларациях.

В середине декабря прошлого года портал Lsm.lv указал на несоответствия в декларациях Самойлова. СМИ отметили, что хотя Самойлов находится на своем посту всего несколько месяцев, декларацию чиновника он подаёт уже более 10 лет, поскольку как спортсмен формально считался сотрудником МВД.

Самойлов является членом правления нескольких предприятий и обществ. Доходы, указанные в их годовых отчетах, по большей части ниже, чем денежные награды, завоеванные Самойловым на международных состязаниях.

В случае обнаружения незадекларированных доходов Самойлову грозит штраф в размере 350 евро и двухлетний запрет на работу в качестве государственного служащего. Если же будет обнаружено уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, то самым суровым наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет.