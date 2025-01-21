Главный психиатр ВСУ задержан по подозрению в коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Друзя по подозрению в незаконном обогащении с начала полномасштабной войны России против Украины. Согласно обнародованному во вторник, 21 января, сообщению пресс-службы СБУ, задержанный врач является "заместителем председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВВК) и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы в армии".

"По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - говорится в пресс-релизе.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год задержанный чиновник приобрел дом в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну квартиру в Одессе, четыре автомобиля BMW и другое имущество. Кроме того, при обыске в квартире чиновника следователи обнаружили 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро. Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям: незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя задержанного раскрыл депутат Рады

В пресс-службе СБУ не назвали имя задержанного. О том, что им является Олег Друзь, первым сообщил спустя полчаса после публикации службы народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Позже он опубликовал "интересный факт" о главвраче. "В 2017 году тогдашний министр обороны Степан Полторак отстранил его (Олега Друзя. - Ред.) от должности начальника клиники психиатрии главного военного клинического госпиталя из-за скандала. Тогда Друзь сказал, что 93% участников АТО (антитеррористической операции в Донбассе. - Ред.) являются потенциальной угрозой для общества", - написал Гончаренко.

В Украине раскрыта коррупционная схема в Минобороны

В декабре 2023 года СБУ задержала в Киеве руководителя одного из главных управлений украинского министерства обороны, который подозревается в попытке хищения 1,5 миллиарда гривен (на тот момент около 36 млн евро), предназначенных на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ. Позже глава управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что ведомство работает над возвратом средств, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы. По его словам, "это был контракт, по которому была осуществлена проплата, но никаких поставок не было сделано".

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен подготовить законопроект, приравнивающий коррупцию во время войны к госизмене, что предусматривает наказание на срок до 15 лет.

Проблемы с коррупцией в Украине

В мае 2023 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева из-за возможного получения неправомерной выгоды. Ранее, в январе того же года, сотрудники НАБУ и САП задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского якобы при получении им 400 тысяч долларов. Лозинский подозревается в незаконном извлечении выгоды при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

За несколько дней до этого НАБУ и САП признали бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева подозреваемым в присвоении в 2018 году свыше 229 миллионов гривен. Речь идет о премии после серии разбирательств в Стокгольмском арбитраже, по итогам которых "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" компенсации почти на 2,9 миллиарда долларов. Кроме того, в том же месяце были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которому Минобороны Украины закупало для военнослужащих оптом продукты питания по ценам в два-три раза выше розничных. Тогдашний министр обороны Алексей Резников был вынужден давать разъяснения, а замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Позже, в сентябре 2023 года, Верховная рада отправила в отставку и Резникова.