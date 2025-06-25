Глава военной разведки Литвы уволен: полковник отправлен в запас раньше времени

Офицер был уволен с должности, несмотря на то, что срок его полномочий истекает в середине августа. Как стало известно BNS, основанием для увольнения Паулавичюса стало его заявление, написанное в середине июня, о расторжении контракта о прохождении профессиональной военной службы по истечении срока.

Полковник был назначен начальником военной разведки в августе 2020 года. Паулавичюс начал службу в Вооруженных силах Литвы в 1999 году. Он служил начальником штаба батальона, командовал подразделением Добровольческих сил обороны, был заместителем начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы и возглавлял Совет по персоналу Штаба обороны Вооруженных сил. Полковник также был адъютантом министра обороны и помощником командующего Вооруженными силами Литвы, работал в Объединенном центре анализа и изучения опыта НАТО в Португалии.

Второй департамент оперативных служб является одним из двух разведывательных ведомств, отвечающих за обеспечение и укрепление национальной безопасности Литвы в области обороны.

После того, как министр обороны Литвы приняла решение об освобождении от должности главы военной разведки полковника Элегиюса Паулавичюса, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что это решение связано с трудовыми отношениями, а не с национальной безопасностью.

«Сама министр обороны должна раскрыть больше подробностей, насколько это возможно в этой ситуации. Я информирован о ситуации, я считаю, что министр приняла взвешенные решения», — сказал премьер журналистам в Сейме в среду.

«Ситуация никак не связана с национальной безопасностью или военной разведкой, она связана с трудовыми отношениями, готовностью лица продолжать работу и подобными вопросами. (...) Если исходить из предоставленной ею (министром — BNS) информации, принятое ею решение не вызывает у меня никаких вопросов», — сказал он.

Палуцкас заявил, что расследование в отношении деятельности Паулавичюса не начато, но он не может раскрыть больше информации о его увольнении из-за защиты персональных данных.

Директор Второго департамента оперативных служб подтвердил BNS, что решением министра обороны Довиле Шакалене со среды он переведен в резерв профессиональной военной службы, хотя еще в середине июня он написал прошение об освобождении от профессиональной военной службы в августе, когда закончится его срок полномочий.