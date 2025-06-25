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Глава военной разведки Литвы уволен: полковник отправлен в запас раньше времени

© LETA 25 июня, 2025 13:49

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Министр обороны Довиле Шакалене уволила главу военной разведки Литвы полковника Элегиюса Паулавичюса. По информации BNS, ее приказом глава Второго департамента оперативных служб со среды переведен во временный резерв кадровых военных кадров Министерства обороны.

Офицер был уволен с должности, несмотря на то, что срок его полномочий истекает в середине августа. Как стало известно BNS, основанием для увольнения Паулавичюса стало его заявление, написанное в середине июня, о расторжении контракта о прохождении профессиональной военной службы по истечении срока.

Полковник был назначен начальником военной разведки в августе 2020 года. Паулавичюс начал службу в Вооруженных силах Литвы в 1999 году. Он служил начальником штаба батальона, командовал подразделением Добровольческих сил обороны, был заместителем начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы и возглавлял Совет по персоналу Штаба обороны Вооруженных сил. Полковник также был адъютантом министра обороны и помощником командующего Вооруженными силами Литвы, работал в Объединенном центре анализа и изучения опыта НАТО в Португалии.

Второй департамент оперативных служб является одним из двух разведывательных ведомств, отвечающих за обеспечение и укрепление национальной безопасности Литвы в области обороны.

После того, как министр обороны Литвы приняла решение об освобождении от должности главы военной разведки полковника Элегиюса Паулавичюса, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что это решение связано с трудовыми отношениями, а не с национальной безопасностью.

«Сама министр обороны должна раскрыть больше подробностей, насколько это возможно в этой ситуации. Я информирован о ситуации, я считаю, что министр приняла взвешенные решения», — сказал премьер журналистам в Сейме в среду.

«Ситуация никак не связана с национальной безопасностью или военной разведкой, она связана с трудовыми отношениями, готовностью лица продолжать работу и подобными вопросами. (...) Если исходить из предоставленной ею (министром — BNS) информации, принятое ею решение не вызывает у меня никаких вопросов», — сказал он.

Палуцкас заявил, что расследование в отношении деятельности Паулавичюса не начато, но он не может раскрыть больше информации о его увольнении из-за защиты персональных данных.

Директор Второго департамента оперативных служб подтвердил BNS, что решением министра обороны Довиле Шакалене со среды он переведен в резерв профессиональной военной службы, хотя еще в середине июня он написал прошение об освобождении от профессиональной военной службы в августе, когда закончится его срок полномочий.

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