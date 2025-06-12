Глава Госдепа США впервые с 2022 года поздравил россиян с Днем России

Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир станет основой для более взаимовыгодных отношений между нашими странами.

Предыдущий раз глава Госдепартамента США поздравлял россиян в 2022 году. Тогда этот пост занимал Энтони Блинкен. Он писал, что россияне, «как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь последствий». «Слишком много граждан России сидят за решеткой за „преступление“, связанное с тем, что они говорят правду власти о действиях своего правительства. Эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против соседнего суверенного государства», — говорилось в поздравлении.