Германия приостановила воссоединение семей мигрантов, чтобы ограничить их приток в страну

Принятию законопроекта, выдвинутого министром внутренних дел Александром Добриндтом (Alexander Dobrindt), предшествовали эмоциональные дебаты. В итоге документ был принят 444 голосами против 135. Во фракциях ХДС/ХСС и АдГ все присутствовавшие депутаты проголосовали "за". В СДПГ два депутата высказались против. "Зеленые" и Левая партия единогласно выступили против закона.

Добриндт рассчитывает, что новый закон снизит нагрузку на интеграционные системы в Германии и ослабит деятельность преступных сетей, занимающихся незаконным провозом мигрантов. Христианско-социальный политик подчеркнул, что ресурсы социальной системы ФРГ, системы образования, ухода и рынка жилья не безграничны. "Поэтому и приток в Германию должен иметь границы - и мы отражаем это политически", - пояснил он.

Существовавшие до сих пор правила воссоединения семей министр назвал "фактором притяжения", способствующим миграции в Германию. По его словам, если беженец попадал в страну без права на убежище, то "вся семья могла приехать следом". Это, по его мнению, подпитывало "бизнес-модель преступных банд", занимающихся переправкой мигрантов, но теперь эта модель будет "уничтожена".

Добриндт подчеркнул, что ограничиваться принятием лишь одного закона нельзя. По его словам, для "перелома в сфере миграции" нужен целый ряд мер.