Где обещанная школа в Межапарке? Строительство еще даже не началось, а расходы уже выросли

Территория для начальной школы выбрана на улице Судрабу Эджуса 2 – рядом с проспектом Кокнесе и линией трамвая №11, в нескольких минутах езды от Зоопарка. На огороженной территории, размером примерно с несколько футбольных полей, расположены огороды с теплицами и маленькими сараями. Самоуправление планировало убрать их еще осенью, освободив место для школы, строительство которой также планировали начать осенью. Но сейчас, в марте, огороды по-прежнему на месте, а строительных работ не видно.

Инита Анджане живет в Межапарке 25 лет. Она является членом правления местной ассоциации развития и одной из главных активисток поддержки строительства школы.

«Когда в 2018–2019 годах появился этот проект школы, когда нас наконец услышали, мы испытали огромное удовлетворение. Конечно, среди жителей ведется небольшая дискуссия, так как для многих концепция огородов важна. Мы это понимаем, но если выбирать между приоритетом – школой, где смогут учиться все маленькие дети Межапарка, или выращиванием овощей, то мы однозначно за школу», – говорит Анджане.

Впрочем, огороды не исчезнут совсем – самоуправление сообщает, что их уже начали обустраивать на улице Стендера, примерно в 10 минутах ходьбы от нынешних грядок. Однако на новом месте будет выделено место лишь для 30 семей, что в три раза меньше, чем сейчас, отмечает ассоциация развития Межапарка.

В июле прошлого года депутаты Рижской думы на внеочередном заседании поддержали строительство школы, выделив на это до 13,5 миллиона евро. Из них более 12 миллионов планировали занять у государства, а оставшуюся часть – профинансировать из собственного бюджета. Однако в январе этого года, при принятии бюджета, в презентации вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса («Национальное объединение») уже фигурировала сумма в 16 миллионов евро.

«Я не могу сразу прокомментировать. Не знаю, объявлены ли у нас уже результаты закупки или нет. Это можно уточнить у господина Озолиньша, но финансирование, которое здесь указано, скорее всего, составляет именно 16 миллионов, а по поводу конкретного увеличения стоимости – уточняйте у Озолиньша», – заявил Ратниекс после июльского заседания.

Владимир Озолиньш – директор Департамента имущества думы. Латвийское радио запросило комментарий у департамента по поводу задержек и увеличения расходов, но самоуправление отказалось отвечать, сославшись на продолжающуюся закупочную процедуру, которая должна завершиться к концу месяца.

«Закупочная процедура такова, что невозможно предсказать, в какой момент появятся обжалования или запросы, что автоматически продлевает сроки. Предприниматели задавали различные вопросы. Естественно, конкуренция за строительство такого объекта была, и все пытались получить дополнительные разъяснения, что увеличило срок закупки. В результате не удалось завершить процесс в срок, необходимый для подачи заявки на государственный кредит. Однако эта задержка дала самоуправлению возможность получить 5 миллионов евро из европейских фондов, что снизит наши затраты. Мы ожидаем, что в мае сможем приступить к строительным работам», – объяснил Ратниекс.

Несмотря на увеличение планируемых расходов почти на 20% за полгода, Ратниекс утверждает, что удорожания не было.

«Департамент, вероятно, заложил резерв на случай непредвиденных ситуаций, так как неизвестно, что может произойти дальше».

Может ли сумма еще увеличиться, когда начнется строительство?

«Нет, в данный момент я не вижу такой вероятности. Конечно, я не состою в комиссии по закупкам. Сейчас нет оснований считать, что что-то будет дороже, чем в прошлом году», – заявил вице-мэр.

Самоуправление планирует занять у государства менее 10 миллионов евро, а оставшуюся сумму – выделить из собственного бюджета. Запланированные расходы понятны руководителю Альянса районов Риги Марису Янсону.

«На мой взгляд, Рижская дума страхуется от инфляционных рисков. Когда была высокая инфляция, возникло много проблем. Это логично – каждые два года индексировать расходы, чтобы не оказаться в ситуации, когда бюджет запланирован по ценам 2022 года, а потом оказывается, что нужно больше денег, которых нет, и все задерживается, а строительные компании недовольны, что за год все стало дороже. С этой точки зрения это логично, но окончательные цифры покажет закупка», – отметил Янсон.

После начала войны в Украине и пандемии COVID-19 строительный рынок стабилизировался. С начала года в отрасли не наблюдаются резкие скачки цен, сообщил глава Латвийской ассоциации строителей и директор Рижского колледжа строительства Нормундс Гринбергс.

«С начала этого года действует правило, что новые государственные строительные объекты должны проектироваться с использованием цифрового моделирования. Это повышает производительность и качество, делает процессы прозрачными и понятными. Но у заказчика строительства таких зданий не хватает компетентности. В проектную команду обязательно должен входить опытный строительный специалист, но зачастую заказчик даже не осознает, что его необходимо нанять», – пояснил Гринбергс.

Самоуправление ответило, что данное требование распространяется только на проекты, разработанные с этого года, а проект школы в Межапарке был согласован раньше. Однако, если это не приведет к значительному удорожанию, будут запрашивать у подрядчиков возможность использовать этот метод.

«Я советую заказчику разобраться, что такое цифровое моделирование строительства. Это инструмент для контроля качества, сроков и затрат. Если этим займется только строительная компания, то заказчик не сможет управлять ключевыми факторами, а это очень важно», – добавил Гринбергс.

Хотя самоуправление утверждает, что закупка еще продолжается, месяц назад дума опубликовала статью, в которой говорилось, что она уже завершена и победителя объявят в ближайшее время. Однако найти информацию об этой закупке в системе электронных закупок или в Бюро надзора за закупками не удалось.

Тем не менее, по словам Бюро надзора за закупками, в этом нет проблемы.

«Закупка все еще находится на стадии оценки. Закон не устанавливает срок для этой процедуры. Предложения открыты, но результат еще не объявлен. Когда контракт будет заключен или закупочная процедура прервана, заказчик обязан опубликовать уведомление о присуждении прав на заключение договора в течение 10 рабочих дней», – сообщили в бюро.

В новой школе будет два этажа, и там смогут учиться около 470 детей с 1-го по 6-й класс. Планируется, что туда переедут ученики и персонал филиала 45-й средней школы в Межапарке. Ранее обещали, что строительство завершат к концу 2026 года, но теперь самоуправление не может назвать точную дату, лишь уточняя, что государственный заем нужно будет вернуть в течение двух лет.