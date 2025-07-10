Газ загорелся во время ремонта газопровода в Риге: есть пострадавшие

Авария произошла незадолго до полудня по адресу: ул. Аристида Бриана, 20. Там проводились ремонтные работы на подземном стальном газопроводе низкого давления, в ходе которых произошло возгорание природного газа, и двое сотрудников «Gaso» получили ожоги тела.

Служба скорой медицинской помощи доставила пострадавших в медицинское учреждение.

В заявлении после инцидента компания подчеркивает, что соблюдение требований охраны труда является для Gaso приоритетом, сотрудники проходят обучение и проверку знаний, а квалификация подтверждается каждые два года.

Причины взрыва газа будут дополнительно выяснены в ходе расследования.

«Gaso»— оператор системы распределения природного газа, обеспечивающий поставку природного газа от транспортной системы до конечных потребителей.