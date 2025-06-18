G7 не опубликует заявление по Украине из-за США

Телеканал CBC News передает

, что Вашингтону не понравились некоторые имевшиеся в тексте планировавшегося коммюнике формулировки, касающиеся России: в Белом доме опасаются, что они помешают дальнейшему ведению переговоров с РФ по поводу окончания войны в Украине. По данным телеканала, некоторые из этих формулировок премьер-министр Канады Марк Карни, председательствующий на саммите, планирует использовать в своем собственном заявлении.

Вместо итогового заявления по Украине, страны G7 опубликовали несколько других совместных заявлений - в частности, по ситуации на Ближнем Востоке, искусственному интеллекту, миграции и критически важным минеральным ресурсам.

Зеленский: Трамп недостаточно давит на Россию

Президент США Дональд Трамп вечером 16 июня принял решение срочно вернуться в Вашингтон из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем, и пропустил состоявшуюся на следующий день совместную встречу лидеров "семерки" с Владимиром Зеленским. Президент Украины, по его словам, сказал лидерам стран G7, что "дипломатия находится в критическом состоянии", поскольку Путин "открыто отвергает каждую мирную инициативу".

"Нам всем нужно и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - написал Зеленский в Telegram.

"Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет самые широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите", - указал кроме того украинский президент.

Он также призвал все остальные страны "семерки" вместе с Соединенными Штатами ввести "суровое" ограничение цен на российскую нефть. Предлагаемая сейчас новая санкционная цена составляет 45 долларов за баррель, но "многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень - 30 долларов", заявил Зеленский.

Президент США не взял на себя обязательств

16 июня Трамп в кулуарах саммита в канадском Кананаскисе побеседовал с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz). По итогам этой беседы Мерц заявил, что "давление на Россию должно быть усилено". Вместе с другими европейскими лидерами канцлер ФРГ выступает за введение дальнейших санкций в отношении Москвы, чтобы ослабить ее военную машину. Однако, по информации из германских правительственных кругов, глава Белого дома не взял на себя обязательства по присоединению США к этим потенциальным новым ограничениям.

На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая также прошла в кулуарах саммита G7, Трамп заявил, что санкции в отношении РФ стоят США "больших денег", и речь идет о "миллиардах и миллиардах долларов". "Пусть они введут санкции первыми", - сказал президент Соединенных Штатов, имея в виду страны Европы.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон 17 июня рассказал журналистам, что Трамп пообещал ему "не стоять на пути" у американских законодателей, готовящих пакет "сокрушительных" антироссийских санкций. "Для меня это очень хорошие новости", - цитирует слова французского лидера издание Politico.