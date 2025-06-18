Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

G7 не опубликует заявление по Украине из-за США

© Deutsche Welle 18 июня, 2025 11:36

Мир 0 комментариев

Канада отказалась от плана выпустить по итогам саммита "большой семерки" (G7), который она сейчас принимает, "сильное" совместное заявление по войне в Украине. Причиной стало сопротивление США, сообщило в ночь на среду, 18 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники в канадском правительстве.

Телеканал CBC News передает

, что Вашингтону не понравились некоторые имевшиеся в тексте планировавшегося коммюнике формулировки, касающиеся России: в Белом доме опасаются, что они помешают дальнейшему ведению переговоров с РФ по поводу окончания войны в Украине. По данным телеканала, некоторые из этих формулировок премьер-министр Канады Марк Карни, председательствующий на саммите, планирует использовать в своем собственном заявлении.

Вместо итогового заявления по Украине, страны G7 опубликовали несколько других совместных заявлений - в частности, по ситуации на Ближнем Востоке, искусственному интеллекту, миграции и критически важным минеральным ресурсам.

Зеленский: Трамп недостаточно давит на Россию

Президент США Дональд Трамп вечером 16 июня принял решение срочно вернуться в Вашингтон из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем, и пропустил состоявшуюся на следующий день совместную встречу лидеров "семерки" с Владимиром Зеленским. Президент Украины, по его словам, сказал лидерам стран G7, что "дипломатия находится в критическом состоянии", поскольку Путин "открыто отвергает каждую мирную инициативу".

"Нам всем нужно и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - написал Зеленский в Telegram.

"Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет самые широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите", - указал кроме того украинский президент.

Он также призвал все остальные страны "семерки" вместе с Соединенными Штатами ввести "суровое" ограничение цен на российскую нефть. Предлагаемая сейчас новая санкционная цена составляет 45 долларов за баррель, но "многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень - 30 долларов",  заявил Зеленский.

Президент США не взял на себя обязательств

16 июня Трамп в кулуарах саммита в канадском Кананаскисе побеседовал с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz). По итогам этой беседы Мерц заявил, что "давление на Россию должно быть усилено". Вместе с другими европейскими лидерами канцлер ФРГ выступает за введение дальнейших санкций в отношении Москвы, чтобы ослабить ее военную машину.  Однако, по информации из германских правительственных кругов, глава Белого дома не взял на себя обязательства по присоединению США к этим потенциальным новым ограничениям.

На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая также прошла в кулуарах саммита G7, Трамп заявил, что санкции в отношении РФ стоят США "больших денег", и речь идет о "миллиардах и миллиардах долларов". "Пусть они введут санкции первыми", - сказал президент Соединенных Штатов, имея в виду страны Европы.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон 17 июня рассказал журналистам, что Трамп пообещал ему "не стоять на пути"  у американских законодателей, готовящих пакет "сокрушительных" антироссийских санкций. "Для меня это очень хорошие новости", - цитирует слова французского лидера издание Politico.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 24.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 6 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 10 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать