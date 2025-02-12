Fox News: Спецпосланник Трампа говорил 3,5 часа с Путиным

По данным ведущего американского телеканала Fox News Шона Хэннити, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе поездки в Москву 11 февраля встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 3,5 часа, пишет в среду, 12 февраля, газета The Washington Post со ссылкой на слова Хэннити.

Официальных подтверждений этой информации нет. В Белом доме не ответили на запрос о подтверждении встречи Уиткоффа и Путина.

Между тем Дональд Трамп принял в Белом доме освобожденного гражданина США Марка Фогеля, прилетевшего в Вашингтон из Москвы со Стивом Уиткоффом. Трамп сообщил, что 12 февраля будет освобожден еще один американец. Он добавил, что это "узнаваемый" человек, но не пояснил, о ком именно идет речь и в какой стране он находится.

В Кремле заявили об "интенсификации работы по линии ведомств"

В свою очередь в Кремле сообщили об "интенсификации работы по линии соответствующих ведомств" России и США. "Были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российский Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", - заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Такие договоренности "вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке", добавил он. При этом в Москве не сообщали о возможной встрече Уиткоффа с Путиным.

NYT: Трамп поручил Уиткоффу открыть канал переговоров с РФ

В свою очередь газета The New York Times (NYT) написала, что Трамп тайно уполномочил Уиткоффа содействовать началу диалога с Россией, и визит спецпредставителя в Москву стал одним из шагов в этом направлении. Перед визитом в Москву Уиткофф также провел прямые переговоры с близкими союзниками президента РФ Владимира Путина, он обсуждал войну в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.

NYT пишет, что Дональда Трампа и Стива Уиткоффа связывают личные доверительные отношения: они дружат с 1980-х годов, и Трамп считает, что навыки ведения переговоров Уиткоффа достаточны, чтобы положить конец войне в Украине. При этом точная позиция по этому вопросу в администрации США остается неясной, указывается в материале.