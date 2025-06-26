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Фотографировала секретную военную базу: в Швеции задержана гражданка Эстонии

© LETA 26 июня, 2025 17:13

Мир 0 комментариев

В Швеции задержана гражданка Эстонии, которая   незаконно фотографировала секретню военнуую базу, пишет Postimees. В Швеции арестовали 56-летнюю женщину, которая на каяке подплыла к закрытому военному объекту в архипелаге недалеко от Стокгольма. По данным шведских властей, ее подозревают в незаконной съемке охраняемой территории.

 По информации Sweden Herald и P4 Stockholm, она говорит по-эстонски и по-русски, а среди объектов, которые она, предположительно, снимала на телефон - подземное сооружение, относящееся к числу охраняемых. Инцидент произошел 21 июня в районе военно-морской базы Мускё, которая с 2019 года служит штаб-квартирой ВМС Швеции. По данным полиции, 56-летняя гражданка Эстонии на каяке приблизилась к охраняемой территории и фотографировала ее на телефон. Ее задержала шведская полиция в тот же день.

Как сообщает Delfi, задержанная - гражданка Эстонии. На предварительном слушании, состоявшемся 24 июня в суде города Худдинге, ей было предъявлено подозрение в незаконной съемке военного объекта. Обвиняемая признала, что находилась в районе базы, но отрицает преступный умысел.

В МИД Эстонии изданию Rus.Postimees подтвердили, что знают о ситуации: «Мы уточняем обстоятельства и находимся в контакте с задержанной и ее близкими». Заседание суда должно состояться не позднее 1 июля.

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