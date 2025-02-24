Фон дер Ляйен: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году

Фон дер Ляйен отметила, что война в Украине по-прежнему является самым главным и серьезным кризисом для будущего Европы. Она выразила уверенность в невозможности на данный момент снятия санкций с России, развязавшей войну против Украины, поскольку они "оказывают огромное влияние" на российскую экономику. Кроме того, со стороны РФ отсутствуют конкретные шаги, свидетельствующие о ее стремлении к миру.

В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта называет возможное вступление в Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности ее будущего. Он также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по началу переговоров об окончании войны РФ против Украины, при этом подчеркнув, что только Украина вправе "решать, когда возникнут условия для начала эффективных и долгосрочных мирных переговоров". Он напомнил, что эта война - "не только об Украине, но и о европейской безопасности".

Премьер-министр Испании Педро Санчес особо выделил необходимость вовлечь Украину и Европу в мирные переговоры, а также предоставление Киеву гарантий безопасности. "Мы очень благодарны за это окно возможностей, которые мы имеем, чтобы говорить о мире. Но чрезвычайно важно иметь единство, чтобы мы были вовлечены в двусторонние переговоры", - отметил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его страна будет поддерживать Украину, пока она не одержит победу в войне. "Я очень надеюсь, что эта война не продлится еще один год", - добавил он.

В ходе визита в Киев 24 февраля лидеры ЕС и целого ряда стран объявили о выделении новых пакетов помощи. В частности, Евросоюз передаст новую помощь Украине на 3,5 млрд евро уже в марте, заявила фон ден Ляйен. Эти средства представляют собой кредит, который будет погашен за счет дохода от замороженных российских денег, указала она.

Премьер-министр Канады Трюдо пообещал предоставить финансовую помощь Киеву на 5 млрд долларов США (4,77 млрд евро), она также будет финансироваться за счет доходов от замороженных средств РФ. О передаче Киеву новых пакетов помощи заявили также Испания, Норвегия, Финляндия, Дания и другие страны. В общей сложности в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине зарубежные партнеры объявили о помощи примерно на 10 млрд евро, подсчитали украинские СМИ.

На фото: фон дер Ляйен - крайняя слева.