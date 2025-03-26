Фильм ужасов: проект Cinema Critique сделали ироничный постер для мультфильма «Поток» и продают его. ФОТО

Котик из оскароносного «Потока» обзавелся нашим постером! pic.twitter.com/Q1hVyJPm6H— Cinema Critique (@kinemakritique) March 3, 2025
Проект Cinema Critique работает в Санкт-Петербурге. И все свои работы активно продает в печатном виде.
Российский проект Cinema Critique, создающий ироничные постеры фильмов на основе отзывов о них, добрался до оскароносного «Потока». Вот как могла бы выглядеть реклама нашей национальной гордости, по их мнению:
Котик из оскароносного «Потока» обзавелся нашим постером! pic.twitter.com/Q1hVyJPm6H— Cinema Critique (@kinemakritique) March 3, 2025
Проект Cinema Critique работает в Санкт-Петербурге. И все свои работы активно продает в печатном виде.
В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.
В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.
Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.
Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:
Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:
В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».
В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».