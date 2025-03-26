Фильм ужасов: проект Cinema Critique сделали ироничный постер для мультфильма «Поток» и продают его. ФОТО

В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.