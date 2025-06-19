Фестиваль цветов и кинозвёзд открывается в Литве

Гостей приглашают на главный праздник лета — летний фестиваль цветов, который в этом году превратит дворцовый комплекс в цветущую киностудию под открытым небом.

Каждый посетитель сможет не только наблюдать, но и сам стать частью съёмочного процесса. В пяти тематических киносценах, окружённых миллионами цветов, вместе с самими посетителями будут воссоздаваться сцены, вдохновлённые знаменитыми фильмами.

Художественную концепцию фестиваля вместе с актёрами Паневежского драматического театра им. Юозаса Мильтиниса и цирковыми артистами воплощает актёр и режиссёр Витаутас Контримас. На территории дворца уже обустраиваются гримёрки, площадка для кастинга и съёмочные павильоны.

Гостям будет предложено присоединиться к настоящим киносъёмкам — от сцен с Тадасом Блиндой, литовским Робин Гудом, до мафиозной перестрелки в уличном кафе или комической сцены "Горящего дома", вдохновлённой немым кинематографом. Здесь можно будет не только наблюдать, но и участвовать — импровизировать, играть, фотографироваться. По вечерам будут проходить церемонии вручения кинопремии "Серебряный гусь", где будут чествоваться звёзды дня и творческая команда.

Во время фестиваля будет работать экспозиция истории литовского кино, подготовленная в сотрудничестве с Музеем театра, музыки и кино Литвы. Посетители смогут увидеть старинную кинотехнику, оригинальные костюмы, плакаты и архивные кадры со съёмочных площадок. Особое внимание будет уделено легендарному фильму "Тадас Блинда" — ранее неопубликованные фотографии раскроют, как более 50 лет назад проходили съёмки именно в Пакруойской усадьбе. Фестиваль цветов и кинозвёзд стартует 21 июня и продлится всё лето, каждый день.