Эзотерика — наука будущего Реклама Редакция PRESS 6 февраля, 2025 11:02 Реклама

Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 13, 20, 27 февраля и 6 марта 2025 г. в 18.00!

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 24 февраля 2025 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА», но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи,

- Приобрести два тома «Энциклопедии эзотерики».

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.

* 35 лет преподавания,

* 25 авторских предметов,

* 435 экспедиций по миру.

Дни открытых дверей пройдут 13, 20, 27 февраля и 6 марта 2025 г. в 18.00!

ул. Альфреда Калныня 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv