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Эзотерика — наука будущего

Реклама Редакция PRESS 6 февраля, 2025 11:02

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Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.         

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 13, 20, 27 февраля и 6 марта 2025 г. в 18.00! 

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 24 февраля 2025 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА», но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи,

- Приобрести два тома «Энциклопедии эзотерики».

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.
* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 435 экспедиций по миру.

 Дни открытых дверей пройдут 13, 20, 27 февраля и 6 марта 2025 г. в 18.00! 

ул. Альфреда Калныня 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv

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Главу Департамента спорта МОН Александра Самойлова могут посадить на четыре года: открыты два дела

Важно 13:54

Важно комментариев

Служба государственных доходов (СГД) приняла решение возбудить дело об административном правонарушении в отношении двух годовых деклараций о доходах должностного лица, поданных директором Департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Александром Самойловым, сообщили агентству LETA в СГД.

Служба государственных доходов (СГД) приняла решение возбудить дело об административном правонарушении в отношении двух годовых деклараций о доходах должностного лица, поданных директором Департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Александром Самойловым, сообщили агентству LETA в СГД.

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Чекушин о пользе удалёнки: меньше машин, меньше столов, меньше вирусов?

Новости Латвии 13:45

Новости Латвии комментариев

На днях президент Латвии Эдвард Ринкевич высказался о том, что пора чиновникам возвращаться в кабинеты с удаленки. Своё мнение высказал об этом Константин Чекушин в Фейсбуке

На днях президент Латвии Эдвард Ринкевич высказался о том, что пора чиновникам возвращаться в кабинеты с удаленки. Своё мнение высказал об этом Константин Чекушин в Фейсбуке

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Сколько денег? Ассоциация крупных городов требует ясности в отношении новой модели финансирования оплаты труда учителей

Новости Латвии 13:35

Новости Латвии комментариев

Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) поддерживает введение с 1 сентября новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", однако для того, чтобы самоуправления и школы могли подготовиться к изменениям, решение о внедрении модели и доступном для нее финансировании должно быть принято как можно скорее, заявили агентству ЛЕТА в ассоциации.

Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) поддерживает введение с 1 сентября новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", однако для того, чтобы самоуправления и школы могли подготовиться к изменениям, решение о внедрении модели и доступном для нее финансировании должно быть принято как можно скорее, заявили агентству ЛЕТА в ассоциации.

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Идея: не пора ли Европе отказаться от туалетной бумаги?

Для настроения 13:30

Для настроения комментариев

Поход в туалет - обычное дело, но как часто мы задумываемся о том, какое влияние на окружающую среду оказывают наши привычки?

Поход в туалет - обычное дело, но как часто мы задумываемся о том, какое влияние на окружающую среду оказывают наши привычки?

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Новые подробности по делу о смерти Тиммы: некий господин «Б» дергает за ниточки?

Важно 13:21

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Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

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ЕС полностью прекращает производство и продажу хлопковой одежды: что взамен?

Выбор редакции 13:11

Выбор редакции комментариев

Может показаться, что данная новость относится к разряду первоапрельских розыгрышей. Но нет, все гораздо серьезнее. Согласно планам еврочиновников, начиная с 2030 года производство и продажа изделий из хлопка на территории Евросоюза должны быть полностью запрещены. В качестве альтернативы европейцам будет предложено носить майки, носки и брюки из переработанных PET-бутылок, бамбука, льна и конопли. Чем же провинилось натуральное сырье, тканям из которого отдают предпочтение большинство жителей Латвии?

Может показаться, что данная новость относится к разряду первоапрельских розыгрышей. Но нет, все гораздо серьезнее. Согласно планам еврочиновников, начиная с 2030 года производство и продажа изделий из хлопка на территории Евросоюза должны быть полностью запрещены. В качестве альтернативы европейцам будет предложено носить майки, носки и брюки из переработанных PET-бутылок, бамбука, льна и конопли. Чем же провинилось натуральное сырье, тканям из которого отдают предпочтение большинство жителей Латвии?

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В Латгалии брат изнасиловал 13-летнюю девочку и она забеременела

Важно 12:52

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Мужчина с октября 2023 года по март 2024 года неоднократно насиловал сестру, когда дома не было остальных членов семьи. В результате девочка забеременела.

Мужчина с октября 2023 года по март 2024 года неоднократно насиловал сестру, когда дома не было остальных членов семьи. В результате девочка забеременела.

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