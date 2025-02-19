Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Евросоюз вводит новые санкции против России на фоне переговоров США с Москвой

Euronews 19 февраля, 2025 12:41

Мир 0 комментариев

За несколько дней до третьей годовщины вторжения России в Украину Евросоюз объявил о новом пакете санкций против Москвы

В среду Евросоюз согласовал введение нового пакета санкций против России в то время, как Дональд Трамп настаивает на переговорах о судьбе Украины, что ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность жестких ограничений.

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Европу в конечном итоге позовут за стол переговоров, чтобы обсудить облегчение санкций для Кремля.

"Есть и другие стороны, на которые наложены санкции, Европейскому Союзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что на них тоже наложены санкции", - сказал Рубио во вторник после встречи со своим российским коллегой в Саудовской Аравии.

Рубио подчеркнул, что "всем сторонам" придется пойти на уступки. Когда его спросили об исключении Европы из процесса, он ответил: "Никто не остается в стороне".

Тем не менее, блок стремится сохранить свою жесткую политику - по крайней мере, на данный момент.

Заключенное в среду соглашение между послами ЕС было специально приурочено к третьей годовщине вторжения, которую Коллегия комиссаров намерена отметить совместным визитом в Киев. Это уже 16-й пакет ограничений в отношении Москвы с февраля 2022 года.

Новые санкции вводят запрет на импорт российского первичного алюминия - эта идея обсуждалась ранее, но так и не была одобрена из-за сдержанности некоторых стран-членов, обеспокоенных ее экономическими последствиями.

На долю российского нерафинированного алюминия приходится около 6% импорта алюминия в ЕС, и эта доля сократилась за последние годы, поскольку европейские производители ушли от российских поставщиков.

Евросоюз уже вводил запрет на некоторые виды продукции из алюминия, поставляемые из России, такие как провода, трубы и трубки, хотя на них приходилась лишь часть закупок. Теперь запрет распространяется на первичный алюминий, который продается в виде слитков, слябов и заготовок и составляет большую часть импортной стоимости.

Помимо необработанного металла, последний пакет санкций расширяет черный список против танкеров, принадлежащих к "теневому флоту" России, который Кремль задействовал для обхода западных ограничений на торговлю нефтью и сохранения источника дохода, имеющего решающее значение для финансирования войны на Украине.

Состояние этих судов настолько плохое, что Брюссель опасается, что они могут разлить нефть и вызвать экологическую катастрофу вблизи территории блока.

Политическое давление достигло апогея после нескольких инцидентов в Балтийском море, когда "теневой флот" был обвинен в совершении диверсий против подводных кабелей.

По оценкам, "теневой флот" насчитывает около 600 судов, но официальных цифр не существует из-за засекречивания информации Кремлем.

Основными покупателями российской нефти сегодня являются Китай и Индия. Сырье часто перерабатывается на их территории и продается на рынке ЕС под другой этикеткой.

По словам дипломатов, новый пакет санкций ЕС включает в черный список 73 судна, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту". Таким образом, общее число судов достигло 153.

Всем им закрыт доступ в порты и к услугам ЕС.

Кроме того, новые санкции исключают 13 российских банков из электронной системы SWIFT и приостанавливают действие лицензий на вещание восьми российских СМИ.

Официальное принятие санкций ожидается в понедельник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Конец света не наступил»: как оценивают итоги Мюнхенской конференции в странах Балтии — BBC

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Читать
Загрузка

В этом году Банк Латвии выпустит шесть новых монет

Для настроения 17:51

Для настроения 0 комментариев

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

Читать

Региональное развитие: Еврофонды выделили Латвии 22 млн евро на обустройство бомбоубежищ

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Читать

Демография отвела Латвии как государству ещё 20 лет. Дальше учимся жить как на оккупированных землях Украины: газета

Выбор редакции 17:35

Выбор редакции 0 комментариев

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Ночью ожидается мороз до -18 градусов

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Эстония отказывается от русского языка в качестве языка обучения

Мир 17:06

Мир 0 комментариев

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Читать

Такие выборы были бы мечтой России: директор Института внешней политики предлагает не переоценивать Трампа

Мнения 17:00

Мнения 0 комментариев

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.

Читать