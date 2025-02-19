Евросоюз вводит новые санкции против России на фоне переговоров США с Москвой

В среду Евросоюз согласовал введение нового пакета санкций против России в то время, как Дональд Трамп настаивает на переговорах о судьбе Украины, что ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность жестких ограничений.

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Европу в конечном итоге позовут за стол переговоров, чтобы обсудить облегчение санкций для Кремля.

"Есть и другие стороны, на которые наложены санкции, Европейскому Союзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что на них тоже наложены санкции", - сказал Рубио во вторник после встречи со своим российским коллегой в Саудовской Аравии.

Рубио подчеркнул, что "всем сторонам" придется пойти на уступки. Когда его спросили об исключении Европы из процесса, он ответил: "Никто не остается в стороне".

Тем не менее, блок стремится сохранить свою жесткую политику - по крайней мере, на данный момент.

Заключенное в среду соглашение между послами ЕС было специально приурочено к третьей годовщине вторжения, которую Коллегия комиссаров намерена отметить совместным визитом в Киев. Это уже 16-й пакет ограничений в отношении Москвы с февраля 2022 года.

Новые санкции вводят запрет на импорт российского первичного алюминия - эта идея обсуждалась ранее, но так и не была одобрена из-за сдержанности некоторых стран-членов, обеспокоенных ее экономическими последствиями.

На долю российского нерафинированного алюминия приходится около 6% импорта алюминия в ЕС, и эта доля сократилась за последние годы, поскольку европейские производители ушли от российских поставщиков.

Евросоюз уже вводил запрет на некоторые виды продукции из алюминия, поставляемые из России, такие как провода, трубы и трубки, хотя на них приходилась лишь часть закупок. Теперь запрет распространяется на первичный алюминий, который продается в виде слитков, слябов и заготовок и составляет большую часть импортной стоимости.

Помимо необработанного металла, последний пакет санкций расширяет черный список против танкеров, принадлежащих к "теневому флоту" России, который Кремль задействовал для обхода западных ограничений на торговлю нефтью и сохранения источника дохода, имеющего решающее значение для финансирования войны на Украине.

Состояние этих судов настолько плохое, что Брюссель опасается, что они могут разлить нефть и вызвать экологическую катастрофу вблизи территории блока.

Политическое давление достигло апогея после нескольких инцидентов в Балтийском море, когда "теневой флот" был обвинен в совершении диверсий против подводных кабелей.

По оценкам, "теневой флот" насчитывает около 600 судов, но официальных цифр не существует из-за засекречивания информации Кремлем.

Основными покупателями российской нефти сегодня являются Китай и Индия. Сырье часто перерабатывается на их территории и продается на рынке ЕС под другой этикеткой.

По словам дипломатов, новый пакет санкций ЕС включает в черный список 73 судна, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту". Таким образом, общее число судов достигло 153.

Всем им закрыт доступ в порты и к услугам ЕС.

Кроме того, новые санкции исключают 13 российских банков из электронной системы SWIFT и приостанавливают действие лицензий на вещание восьми российских СМИ.

Официальное принятие санкций ожидается в понедельник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.