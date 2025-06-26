Еврокомиссар призвал создать армию дронов против России

Евросоюзу нужно создать огромную армию дронов для защиты от возможной российской агрессии, и готовиться к этому необходимо уже сейчас, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Sky News в четверг, 26 июня. Если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о нападении на какую-либо из стран НАТО, то она столкнется с закаленной в боях российской армией, способной использовать миллионы беспилотников, пояснил он.

По словам Кубилюса, Россия в состоянии довести производство БПЛА до пяти миллионов в год, поэтому, "чтобы победить в противостоянии, нам нужно иметь более мощный потенциал". Еврокомиссар рассказал, что он побывал на передовой в Украине, где вдоль линии фронта сформировалась зона, называемая "долиной смерти". "Там ничто не может двигаться. Все контролируется дронами. Обычный танк в этой зоне проживет всего шесть минут", - отметил Кубилюс.

Европа не готова к массированной атаке дронами

Еврокомиссар считает бессмысленным производить большое количество дронов и складировать их, поскольку во время войны их приходится постоянно адаптировать. По его мнению, Европе следует создавать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых стремительно нарастить выпуск, если придет время. Но сейчас страны НАТО "абсолютно не готовы" к тому, что на какую-то из них будет совершено нападение с применением множества беспилотников, констатировали в немецком стартапе Alpine Eagle, разрабатывающем дроны для Украины.

Некоторые страны уже учитывают уроки войны в Украине. В Стратегическом обзоре обороны, представленном в июне правительством Великобритании, изложен новый способ ведения боевых действий. Он описан как "Стратегия 20-40-40", в рамках которой беспилотные системы развертываются для атак первой волны - до того, как на поле боя появятся танки, ударные вертолеты и другие пилотируемые технические средства. Согласно задумке, новый комплекс вооружений будет состоять на 20% из традиционных тяжелых платформ (например, танков), на 40% - из одноразовых дронов и боеприпасов и еще на 40% - из многоразовых высококлассных БПЛА.

Если до 2025 года Украина опережала Россию в разработке и внедрении боевых беспилотных технологий, то в последние месяцы Москва обрушила на ее города тысячи ударных дронов, производство которых она наладила в больших количествах по иранской технологии. Мощность атак российских выросла более чем в 30 раз, пишет The New York Times со ссылкой на данные ВВС Украины