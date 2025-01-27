«Эвика, научись писать по-латышски!» Поздравление премьера вызвало смех в соцсетях

«Я не юрист и не специалист по латыни, но я почти уверен, что в первом предложении что-то не так. Она действительно это пишет!?» - вопрошает один из комментаторов.

Эксперты-лингвисты поправляют премьер-министра, приводя правильную формулировку из энциклопедии: «Международное признание Латвийской республики де-юре». Признание Латвии де-юре (de jure) 26.01.1921 означало решение Верховного совета союзников о полном международном признании независимости Латвийской республики."

Это еще один провал премьер-министра, по поводу которого комментаторы не преминули поиронизировать: «День моря (Juru diena) - 23 апреля, но о „дне де-юре“ ничего не слышно».