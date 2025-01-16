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«Это заканчивается джихадом»: профессор Тайванс призвал полностью запретить ислам в Латвии

Редакция PRESS 16 января, 2025 20:21

Новости Латвии 0 комментариев

Профессор кафедры азиатских исследований Латвийского университета Леон Тайванс в эфире передачи «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 выразил весьма резкое мнение об исламе. Профессор заявил, что необходимо тщательно контролировать, а при возможности полностью запретить любые проявления исламской религии в Латвии.

«Мы слышим о террористах, об экстремистах, о различных ужасах, связанных с именем ислама. Но где же слово «мирный ислам» и почему его представители не ставят своих экстремистов на место? Поэтому образ мусульманина таков: в одной руке Коран, в другой —автомат. Такой религии нет места в цивилизованном мире», — заявил Тайванс. По его словам, радикалы фактически управляют исламскими делами, любые попытки создания исламских сообществ следует пресекать.

«Эти вещи очень опасны. Они заканчиваются джихадом и оружием в руках», — предупредил профессор. Он также подверг критике мирных мусульман за их пассивность и нежелание публично осуждать радикальные течения в своей религии.

Когда речь зашла о бывшем руководителе Латвийского исламского культурного центра Олеге Имране Петрове, Тайванс отметил, что подобные личности представляют особую угрозу, так как могут вдохновлять других на экстремальные поступки.

«Неуравновешенные люди с экстремальными наклонностями могут воспринимать его как пример, достойный подражания. Мы можем ожидать подобных случаев», — добавил профессор.

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