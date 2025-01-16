«Это заканчивается джихадом»: профессор Тайванс призвал полностью запретить ислам в Латвии

«Мы слышим о террористах, об экстремистах, о различных ужасах, связанных с именем ислама. Но где же слово «мирный ислам» и почему его представители не ставят своих экстремистов на место? Поэтому образ мусульманина таков: в одной руке Коран, в другой —автомат. Такой религии нет места в цивилизованном мире», — заявил Тайванс. По его словам, радикалы фактически управляют исламскими делами, любые попытки создания исламских сообществ следует пресекать.

«Эти вещи очень опасны. Они заканчиваются джихадом и оружием в руках», — предупредил профессор. Он также подверг критике мирных мусульман за их пассивность и нежелание публично осуждать радикальные течения в своей религии.

Когда речь зашла о бывшем руководителе Латвийского исламского культурного центра Олеге Имране Петрове, Тайванс отметил, что подобные личности представляют особую угрозу, так как могут вдохновлять других на экстремальные поступки.

«Неуравновешенные люди с экстремальными наклонностями могут воспринимать его как пример, достойный подражания. Мы можем ожидать подобных случаев», — добавил профессор.