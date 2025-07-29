Это вам не Бректе на школе: в Лиепае французский художник создает мурал невероятной красоты

Создание мурала планируется закончить к четвергу. Эта картина - продолжение серии работ художника «Старик и море». Первую работу этого цикла Аэро создал в 2020 году в средневековом портовом городе Морле в Бретани.

Площадь нового мурала составит 200 кв.метров.

Мурал, на котором изображены образ старика и маяк, подарен Лиепае к её 400-летию пляжным кафе Red Sun Buffeet.