Это вам не Бректе на школе: в Лиепае французский художник создает мурал невероятной красоты

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен представить военно-политическому кабинету план полной аннексии сектора Газа, сообщила во вторник, 29 июля, израильская газета Haaretz со ссылкой на источники. Израиль объявит, что дает палестинскому радикальному движению ХАМАС несколько дней, чтобы то согласилось на прекращение огня, а в случае отказа начнет последовательную аннексию палестинских территорий, утверждает издание.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен представить военно-политическому кабинету план полной аннексии сектора Газа, сообщила во вторник, 29 июля, израильская газета Haaretz со ссылкой на источники. Израиль объявит, что дает палестинскому радикальному движению ХАМАС несколько дней, чтобы то согласилось на прекращение огня, а в случае отказа начнет последовательную аннексию палестинских территорий, утверждает издание.