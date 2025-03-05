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«Это ужас!» Трагический пожар в Риге: тело погибшего провалилось через пол на кухню к соседям

Редакция PRESS 5 марта, 2025 10:20

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LETA

Почти невероятные события произошли в Риге, на Саркандаугаве. Во время пожара пламя настолько сильно повредило пол в одной из квартир, что тело погибшего провалилось сквозь перекрытия и оказалось на кухне у соседки этажом ниже, сообщает BezTabu

Двери и окна выгоревшей квартиры остаются открытыми уже несколько дней, но запах дыма по-прежнему пропитывает стены коридора шестиэтажного дома. Внутри квартиры трагичная картина — в полу, где когда-то была кухня, зияет дыра размером с кровать, через которую виден этаж ниже. Жильцы дома, которые в пятницу стали свидетелями трагедии, до сих пор вспоминают произошедшее с ужасом.

«Когда все загорелось, дым начал просачиваться через плинтусы. Я спросила: почему в коридоре такой дым? Открыла дверь, и девушка из 12-й квартиры сказала, что уже вызвала пожарных. Но пока они приехали, пока вскрыли дверь... Она была заперта. У меня были запасные ключи, потому что он плохо себя чувствовал и оставил их у меня. Но когда мы попробовали открыть дверь, не смогли — она была закрыта изнутри», — рассказывает Лидия, соседка погибшего.

Погибшему мужчине было чуть больше семидесяти лет, он жил один и не доставлял проблем соседям. Однако он любил выпить и иногда, не выходя из квартиры, курил сигареты.

«Он уже почти не ходил, у него были небольшие отклонения. Он курил, и, возможно, пожар начался именно из-за этого», — предполагает Лидия. Причины пожара пока неизвестны.

Когда мужчина вместе с кроватью провалился через прогоревший пол в квартиру на втором этаже, соседи в это время гостили у жильцов на первом этаже. Почувствовав запах дыма и вернувшись домой, они были в шоке — обгоревшее тело лежало в их кухне.

«Это ужас! Представьте: человек приходит домой и обнаруживает в своей квартире сгоревший труп! Вон дыра в потолке — загляните, посмотрите! А знаете, что сказали медики? "Идите в аптеку и купите себе успокоительное". Это вообще нормально?!», — возмущается Лидия.

Трагедию называет безумием и другая соседка, Кристина. Она одной из первых заметила неладное.

«Я поставила варить суп. Мы с мужем вышли покурить, возвращаемся — а у меня вся квартира в дыму. Я не понимала, что происходит. Думала, что у соседки пожар, побежала наверх. Открываем дверь — у неё всё в порядке. Побежала ещё выше — там дверь заперта. Ключи мне дали, но когда я дотронулась до двери, она уже была горячая. Там уже ничего нельзя было сделать», — вспоминает Кристина.

Пока пожарные тушили сильное пламя, серьёзные повреждения получили и квартиры этажом ниже. Сейчас жильцы вынуждены жить без полноценного электричества, готовить еду невозможно.

«Как мы всё это восстановим, я не знаю. Квартира соседки на втором этаже полностью разрушена. Это катастрофа!», — разводит руками Кристина.

Как оказалось, это не первый пожар в этом доме. Жильцы неоднократно страдали из-за неисправного печного отопления. Однако ни один из них пока не обращался за помощью в самоуправление.

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