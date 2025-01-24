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Это шок! Латышка поделилась, как искала простую работу с зарплатой «700 на руки»

Редакция PRESS 24 января, 2025 17:25

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Каждый день нам говорят, что Латвию душит дефицит кадров. Так ли это? На сайте «Х» женщина рассказывает, как на самом деле проходит поиск работы для «простого рабочего».

«Сухая статистика для меня в поиске работы простым рабочим: 43 заявки с 1 декабря, 7 собеседований и ничего. Как-то нереально сложно стоит вопрос с трудоустройством. Я не хочу зарплату ниже 1000 евро брутто в месяц, но... Это полная катастрофа», - заключает Катрина.

Она добавляет: «Не то чтобы я сидела и ныла. Во вторник у меня было собеседование, сейчас снова вторник, я все еще должна что-то отправить. Но сейчас я не ожидала, что все будет так плохо, даже в самых худших своих прогнозах». И конкуренция есть, даже за работу, где €740-1200 брутто».

Инга: Я искала больше года, мне надоело читать статистику, я согласилась на временную работу, но продолжаю искать. Ситуация не блестящая.

Роландо: Согласен, я в такой же ситуации. Давайте что-то делать, давайте искать счастливый жребий.

Оксана: У моего мужа тоже такая же ситуация с середины апреля... Самое отвратительное, что вместо того, чтобы отказать, ответив, они игнорируют...

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После синхронизации с Европой, Балтии надо быть готовой защищать свою критическую инфраструктуру

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

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«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 18:15

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Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

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Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Выбор редакции 18:14

Выбор редакции 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

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«Будет другим наука!» В США продвигают инициативу исключить Латвию из НАТО

Важно 18:11

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Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

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Парижский Лувр находится в «очень плохом состоянии»

История и культура 17:55

История и культура 0 комментариев

О плачевном состоянии знаменитого парижского музея говорится в утекшей в прессу внутренней служебной записке директора Лувра Лоранс де Кар.

О плачевном состоянии знаменитого парижского музея говорится в утекшей в прессу внутренней служебной записке директора Лувра Лоранс де Кар.

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Надо готовиться к самым плохим сценариям: президент напутствовал нового главнокомандующего

Важно 17:39

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Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

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Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Важно 17:38

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Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

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