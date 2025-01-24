Это шок! Латышка поделилась, как искала простую работу с зарплатой «700 на руки»

«Сухая статистика для меня в поиске работы простым рабочим: 43 заявки с 1 декабря, 7 собеседований и ничего. Как-то нереально сложно стоит вопрос с трудоустройством. Я не хочу зарплату ниже 1000 евро брутто в месяц, но... Это полная катастрофа», - заключает Катрина.

Она добавляет: «Не то чтобы я сидела и ныла. Во вторник у меня было собеседование, сейчас снова вторник, я все еще должна что-то отправить. Но сейчас я не ожидала, что все будет так плохо, даже в самых худших своих прогнозах». И конкуренция есть, даже за работу, где €740-1200 брутто».

Инга: Я искала больше года, мне надоело читать статистику, я согласилась на временную работу, но продолжаю искать. Ситуация не блестящая.

Роландо: Согласен, я в такой же ситуации. Давайте что-то делать, давайте искать счастливый жребий.

Оксана: У моего мужа тоже такая же ситуация с середины апреля... Самое отвратительное, что вместо того, чтобы отказать, ответив, они игнорируют...