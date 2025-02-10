Это место под снос: Дональд Трамп решительно подтвердил планы купить сектор Газа

"Я намерен купить Газу и владеть ей. Что касается ее восстановления, мы можем передать это по частям другим государствам на Ближнем Востоке. Другие люди могут сделать это под нашим покровительством. Но мы намерены владеть ею, забрать ее и убедиться, что ХАМАС не вернется. Возвращаться некуда. Это место под снос. Оставшееся там будет снесено", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

Отпущенных террористами ХАМАС израильских заложников он назвал "будто бы пережившими Холокост". "Не знаю, как долго мы сможем это терпеть", - пригрозил республиканец.

Он уверен, что убедит арабские страны принять палестинских беженцев из Газы, а им самих – добровольно покинуть сектор: "Они не хотят возвращаться в Газу. Если бы мы могли дать им дом в более безопасном месте. Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Газу".

На встрече в Каире 1 февраля главы МИД Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение Трампа о перемещении жителей сектора Газа в другие арабские страны.