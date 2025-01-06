«Это х***, извините». Зеленский о санкциях, перемирии и извинениях Лукашенко

Говоря об обещаниях США и Запада перед началом вторжения, он использовал нецензурные слова, а также впервые признался, что говорил с Александром Лукашенко в первые дни войны, и тот извинялся за удары по Украине.

Интервью продолжалось почти три часа. Зеленский говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман хотел, чтобы разговор был на русском.

В начале разговора Лекс Фридман заявил, что планирует поехать в Москву и записать интервью с Владимиром Путиным. Подкастер также сказал, что верит, что Путин, Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться 25 января — после инаугурации президента США — и договориться о мире.

По мнению Зеленского, избранный президент США мог бы стать первым мировым лидером, который прилетит в Украину на самолете, но это может произойти только после завершения войны.

О санкциях

Когда речь зашла о начале полномасштабного вторжения России, Зеленский вспомнил свои разговоры с западными партнерами.

«Я просил только одно, прежде всего у США — если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы с ним [Путиным] разговариваете, он вам говорит, что будет вторжение, если вас все это пугает, я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи — усильте нас оружием, но лучше всего — усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Это не оружие прежде всего, это я просил их о санкциях. То есть запугайте его», — сказал украинский президент.

«Не говорите, пожалуйста, „если он придет, если перейдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции". Ну это х*** (ерунда), извините», — добавил Зеленский.

Фридман уточнил, имеет ли Зеленский в виду, что Украине тогда вовремя не оказали помощь.

«Я считаю, что нет. Мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова — это помощь, тогда мы получали ее очень много».

Уже после вторжения западные страны начали вводить санкции против России и активно поставлять вооружения Киеву.

Об извинениях Лукашенко

Зеленский также вспомнил первые дни войны и разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Через территорию Беларуси российские войска начали вторжение и пытались захватить Киев, но потерпели неудачу.

«Я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинился, он говорил, что „это не я", с его территории пускали ракеты, и пускал Путин. Он говорил: „Ты поверь, это не я, я не контролирую". Я ему сказал, что он такой же убийца, а он мне говорил: „Пойми, нельзя воевать с русскими"», — вспомнил Зеленский.

По его словам, Лукашенко предлагал ему ударить по Беларуси.

«Он говорит: „Ну хорошо, ударь по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит". Это был Мозырский завод. Я ему говорю: о чем ты говоришь, какой ответ? Это было на второй или третий день войны», — утверждает Зеленский.

Ранее о подобном разговоре и просьбах Лукашенко украинский президент не упоминал.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод — один из основных производителей и поставщиков топлива для российской армии — приостановил работу 15 июля прошлого года, по официальной причине — из-за урагана.

Однако украинские СМИ писали, что причиной остановки стали атаки украинских дронов.

О возможности перемирия

На вопрос о перспективах перемирия Зеленский сначала напомнил историю 2019 года, когда он договорился с Путиным об очередном перемирии на Донбассе, но Россия его через месяц нарушила.

«Я ему звонил до тех пор, пока россияне перестали поднимать трубку вообще. Я хотел следующую встречу, россияне отказывали, мы пробовали делать через разные страны, но россияне не хотели, какую-то хрень несли», — вспомнил Зеленский.

На вопрос Фридмана о том, сможет ли Зеленский встретиться в январе с Трампом и Путиным втроем, чтобы подписать договор о мире с гарантиями безопасности, украинский президент сказал, что сначала хочет встретиться только с Трампом и привлечь к переговорам европейцев.

«Я думаю, 25 января или в другой день, мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина. И мы с Трампом договоримся. И если он предложит сильные гарантии безопасности, то после этого может быть уже разговор с россиянами. И только так, а не просто сразу сели втроем», — сказал президент Украины.

«Для нас важно, чтобы и Европа имела голос, — добавил Зеленский. — Я уверен, что он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украине».

«Что будет с Трампом, если он сделает прекращение огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина? А почему Путин начнет? Потому что он боится сегодня Трампа. И как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. Он этого не хочет, но он даст пас возможности Путина, потому что в голове у Путина — рассорить меня с Трампом», — сказал украинский президент.

Зеленский призвал не ждать желания Путина, а заставлять его остановить войну. Сам российский президент, по мнению Зеленского, не хочет завершения войны.

О Будапештском меморандуме

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме, который был призван защищать страну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Он отметил, что Украине для прекращения войны нужны надежные гарантии безопасности не только на бумаге.

«В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины — США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было пять государств. Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

По его словам, после оккупации части Донбасса и Крыма Украина отправляла в течение нескольких лет письма всем членам Будапештского меморандума.

«Что написано в меморандуме? Консультации, Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. И все должны быть на консультациях, все должны приехать, должны встретиться срочно — Америка, Британия, Россия, Франция, Китай. Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да похеру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было похеру, так и всем остальным гарантам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности», — добавил Зеленский.