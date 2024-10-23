Эстонцы не прочь перенести рижский памятник Барклаю к себе: «В переоценке истории должны быть какие-то пределы»

По мнению председателя Тырваского волостного собрания и депутата Рийгикогу Майдо Руусманна, в переоценке истории должны быть какие-то пределы. «Если подумать о Барклае-де-Толли как о личности, то это был полководец прибалтийско-немецко-шотландского происхождения, служивший царской России. В то же время важно, почему мавзолей находится именно здесь - он владел мызой Йыгевесте и хотел здесь жить. И что примечательно в истории - он якобы выучил эстонский язык», - сказал Руссманн «Актуальной камере».

По мнению руководителей волости, рижскую статую можно было бы перевезти в Йыгевесте.