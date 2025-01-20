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Эстонского наемного убийцу приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Редакция PRESS 20 января, 2025 17:55

ЧП и криминал 0 комментариев

Литовский суд в понедельник приговорил эстонского наемного убийцу Имре Аракаса к десяти годам тюрьмы за убийство бойца смешанных боевых искусств (MMA) Ремигиюса Моркявичюса и попытку убийства Гийи Забачидзе.

«Уголовный суд признал Аракаса виновным и в качестве совокупного наказания приговорил его к десяти годам заключения», - сказал председатель суда Гидрюс Эндрюкайтис. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней.

Прокурор Эгидиюс Палайма сказал журналистам, что Аракас должен будет отбывать свое наказание в Литве, но при желании осужденного будет рассмотрена возможность его перевода для отбытия наказания в Эстонию.

Суд удовлетворил гражданские иски бывшей спутницы жизни и двух сыновей Моркявичюса и постановил, что им следует выплатить в качестве компенсации нематериального ущерба 50 000 евро. Иск другой спутницы жизни спортсмена удовлетворили частично, третьему ребенку партнера присудили компенсацию в размере 50 000 евро.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Литовского государственного фонда социального страхования и обязал Аракаса уплатить более 15 000 евро на покрытие медицинских затрат раненого Забачидзе.

Аракас выстрелил в Забачидзе в июле 2016 года и убил Моркявичюса в ноябре того же года.

По словам прокурора Здислава Тулишевского, нанявшие Аракаса люди пообещали ему 75 000 евро, но заплатили всего 5000 евро. Прокурор подчеркнул на суде, что Аракас только выполнял чужие указания. Предварительное следствие в отношении заказчиков продолжается.

Аракас признал свои преступления, выразил сожаление и и принес извинения жертвам.

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