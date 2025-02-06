Эстонская полиция в Нарве взяла под охрану объекты электроснабжения

Сотрудники полиции уже в среду взяли под охрану электростанции, подстанции и важные высоковольтные линии. Кайтселийт (аналог латвийских Земессаргов, - прим. press.lv) пришел на помощь полиции, ежедневно направляя на разные объекты около 120 человек.

Полиция совместно с Министерством климата нанесла на карту более 40 объектов по всей Эстонии, оказывающих наибольшее влияние на электроснабжение. Некоторые из этих объектов были включены в маршрут полицейского патрулирования, а другие будут охраняться полицией и Кайтселийтом.