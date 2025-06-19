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Эстония может начать массовый шпионаж за гражданами: мнение эксперта

© LETA 19 июня, 2025 17:15

Мир 0 комментариев

По мнению присяжного адвоката адвокатского бюро TRINITI, приглашенного лектора по вопросам приватности и защите данных Тартуского университета Маарьи Пильд-Фрейберг, создание супербазы данных, ставшее законом в четверг, означает, что у государства появится чрезвычайно широкая возможность начать массовый шпионаж за гражданами.

«Сегодня Рийгикогу принял в третьем чтении законопроект, который предоставит госучреждению, известному как Бюро данных по отмыванию денег (RAB), огромные права копаться в наших данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Конечно, нам необходимо предотвращать отмывание денег и терроризм, но неужели мы должны считать, что все занимаются такими грязными делами?» - спрашивает Пильд-Фрайберг в своей статье в газете Postimees.

По ее словам, Бюро данных по отмыванию денег будет располагать супербазой данных, в которой можно будет найти огромное количество сведений. Прежде всего, это данные о физических лицах: дата рождения, дата смерти, место рождения, гражданство, место жительства, данные об опеке, попечительстве и лишении прав, данные о родстве и близости, данные о зарегистрированном партнере, данные об удостоверении личности, данные об образовании и занятости, данные о подозрениях и осуждении, данные о судимости, данные о счетах.

«Особый интерес представляет последний пункт, "данные о счетах", который, согласно пояснительной записке, означает данные о переводах, сделанных на банковские счета и виртуальные кошельки. Ранее в стране не было базы данных, которая бы объединяла данные о банковских счетах таким образом с другими данными. Также немаловажно, что "запись о судимостях" относится не только к текущим судимостям, но и к записям о судимостях, которые были сданы в архив», - сказала Пильд-Фрайберг.

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