Если Иран захочет стать ядерной державой — это будет конец режима айятолл: госсекретарь США

-Это не война против Ирана. Все очень просто. Шестьдесят семь дней назад президент США направил иранцам письмо, в котором говорилось: у вас не будет ядерного оружия, у вас не будет милитаризованной ядерной программы, давайте вести переговоры, я хочу сделать это дипломатическим путем, я хочу сделать это мирно.

Они играли – они пытались играть с ним так, как они играли с каждым американским президентом на протяжении последних 35 лет. И президент сказал им, что если мы не заключим сделку, а именно этого мы и хотели, то мне придется действовать по-другому. И именно это он и сделал вчера вечером. Он поступил по-другому. Но это был выбор Ирана. Не мы делали этот выбор. Это сделали они. Играя в игры с Дональдом Трампом, они совершили огромную ошибку, и президент Трамп вчера ночью предпринял соответствующие меры.

Я считаю, что сегодня мир стал безопаснее и стабильнее, чем он был 24 часа назад, а ряд стран выступил с осуждающими нас заявлениями, хотя в частном порядке они все согласны с нами, что это необходимо было сделать. Они делают то, что должны делать в целях пиара, но единственный, кто не доволен тем, что произошло в Иране прошлой ночью, – это иранский режим.

-Что вы можете сказать о своих ожиданиях в отношении смены режима в Иране?

-Ну, это, конечно, не является нашей целью. Цель была четко сформулирована в письме, которое президент направил верховному лидеру 65 или 67 дней назад. В этом письме он сказал: у вас не будет ядерного оружия, давайте мирно договоримся о решении. Мы можем заключить отличную сделку, которая будет выгодна и Ирану, и Америке, и всему миру. Однако если вы этого не сделаете, мне придется решать этот вопрос по-другому”.

Иранцам письмо не понравилось. Они на него не ответили. В итоге они начали свою риторику и попытались его переиграть. По сути, они думали, что смогут сделать с президентом Трампом то, что делали с президентами в прошлом, и выйти сухими из воды. И вчера вечером они узнали, что не смогут, а мир узнал, что так не выйдет. И это важно знать не только относительно этого вопроса, но и в связи со многими другими событиями, происходящими по всему миру. Как я считаю, мы видим президента, который говорит вам, что он собирается сделать, а затем делает это. И я думаю, что многих, включая иранский режим, это шокирует.

-Каковы ваши оценки ядерного потенциала Ирана сегодня?

-Он определенно пострадал. В конце концов, если Иран намерен стать ядерной державой, я считаю, что это ставит режим под угрозу. Это действительно так. Я думаю, что это будет конец режима, если они попытаются это сделать.

Безусловно, были нарушены процессы с технической точки зрения, – не только в результате наших действий прошлой ночью, но, очевидно, израильтяне также ранее проделали огромную работу.

В конечном счете, иранские власти должны принять решение. Это очень простое решение. Если им нужны ядерные реакторы для производства электроэнергии, то в мире очень много стран, имеющих такие реакторы, и им не нужно обогащать свой собственный уран. Они могут это делать.

Но если они стремятся создать секретную программу, спрятанную внутри горы, где ее никто не сможет увидеть, и инспекторы смогут прибыть с проверкой только тогда, когда разрешат власти, – если это то, к чему они стремятся, тогда у них будут большие проблемы, потому что это опасный, жестокий, радикальный режим. Речь не идет об иранском народе. Вчера ночью мы не наносили ударов по мирным иранцам. Мы нанесли удары по ядерным объектам. И если то, что нужно властям, – это некая секретная программа, которая совсем не похожа на гражданские ядерные программы, существующие по всему миру, а очень похожа на попытку создать бомбу, у них и в дальнейшем будут проблемы не только с нами, но и со многими другими странами мира.

-Какого рода проблемы? Что вы имеете в виду?

-Такие проблемы, как у них сейчас. Послушайте, почему у нас базы в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и ОАЭ? Все эти базы для того, чтобы помочь защитить эти страны от Ирана. Почему существовала “Хезболла”? Благодаря Ирану. Почему существует ХАМАС? Благодаря Ирану. Как существуют хуситы? Благодаря Ирану. Кто изготавливал самодельные взрывные устройства, которые калечили и убивали американских солдат в Ираке? Иран. Они стоят за каждой проблемой в этом регионе, они – источник, единственный источник нестабильности на всем Ближнем Востоке. И мир расплачивается за это уже 40 с лишним лет.

Представьте, что у этих людей есть ядерное оружие, всего одна единица, всего одна, или даже возможность оказаться на пороге обладания ядерным оружием. Вот, с чем столкнулся весь мир. Это недопустимо. Президент Трамп оказал миру услугу прошлой ночью, и теперь Иран должен как бы проснуться. Иранский режим должен проснуться и сказать: “Хорошо, если мы действительно хотим, чтобы в нашей стране была ядерная энергетика, есть способ добиться этого”. То предложение все еще в силе. Мы готовы завтра же вступить с ними в переговоры и начать работать над этим. Стив Уиткофф много ездил по миру, пытаясь договориться с ними, но играют в слишком много игр. Они играют в слишком много игр, и теперь они это поняли.

-В последние несколько недель европейцы были практически бесполезны в этом конфликте. Чего вы ожидаете от наших партнеров и союзников в Европе?

-Послушайте, я думаю, европейцы, и особенно немцы, французы и британцы, совершенно ясно дали понять, что у Ирана не может быть ядерного оружия. На самом деле, я думаю, что французы впервые выступили еще более решительно и заявили, что у Ирана не может быть даже возможностей для обогащения урана. В соответствии со старым СВПД действуют санкции, к которым мы уже не имеем отношения, но они остаются частью соглашения. Иран полностью нарушает его, понимаете? Так что эти три страны должны не позднее октября этого года принять решение о том, возобновлять ли санкции в отношении Ирана, чтобы они вновь начали действовать. И мы призываем их продолжать оказывать давление на Иран в этом направлении, потому что это еще один способ давления.

-А как насчет наших союзников на Ближнем Востоке? Интересно отметить, что ничего не слышно от тех, через кого действует Иран. Пока никаких комментариев от иранцев, никаких комментариев от “Хезболлы” или хуситов. Какая реакция там, какая реакция наших союзников на Ближнем Востоке. Президент Трамп, как мы знаем, использовал свою первую международную поездку для укрепления отношений с нашими друзьями на Ближнем Востоке?

-Да, мы ясно дали понять, что если кто-то из этих посредников Ирана нападет на Америку, мы не только разберемся с ними, но также будем считать Иран ответственным за это. Мы знаем, кто за этим стоит. Это еще одна вещь, которую они делают. Они создают эти небольшие группировки, такие как шиитские формирования в Ираке и Сирии, а затем прячутся за их спинами и делают вид, что они тут ни при чем. А мы знаем, что все это они. С хуситами, кстати, то же самое. Так что ответственность за действия этих группировок будет возложена на Иран.

-Так можно ли сказать, что им оставалась какая-то неделя до создания ядерного оружия, а теперь все это уничтожено? Его больше нет?

- Я думаю, правильнее было бы сказать, что у них есть все необходимое для создания ядерного оружия. Всe. У них есть возможности для обогащения. У них есть высокообогащенный уран в количестве, достаточном для изготовления по меньшей мере девяти или десяти бомб. Все, что им нужно, — это пара дней на то, чтобы увеличить его содержание с 60 до 90 процентов. Мы точно знаем, что у них есть средства доставки. У них есть ракеты средней дальности, у них есть ракеты малой дальности, на которые они могут установить боеголовки. И они… И, кстати, они утверждают, что у них есть космическая программа. Это не космическая программа. Иран не собирается на Луну. У них есть космическая… у них есть космическая программа, потому что они пытаются разработать межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты большой дальности, которые когда-нибудь смогут достичь Соединенных Штатов. Как у Северной Кореи – их ракеты уже могут долететь до Соединенных Штатов. Это то, над чем они работают.