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«Если бы не выслал войска, этот город сгорел бы дотла»: бунт в Лос-Анжелесе подавлен

Редакция PRESS 13 июня, 2025 11:29

Мир 0 комментариев

"По мере того как в начале недели беспорядки в Лос-Анджелесе пошли на убыль, президент Трамп начал менять тон в отношении протестов, потрясших улицы города в минувшие выходные. С надеждой на то, что худшее уже позади, риторика также пошла на понижение, - пишет The Blaze.

В субботу и воскресенье Трамп и другие высокопоставленные чиновники Белого дома назвали протестующих «мятежниками». Вице-президент Дж. Д. Вэнс обратился к участникам беспорядков в субботу: «Мятежники с иностранными флагами нападают на сотрудников иммиграционной службы, в то время как половина политического руководства Америки [имеются в виду губернаторы штатов от Демократической партии] решила, что охрана границ — это зло».

К счастью, решительные действия президента Трампа по направлению Национальной гвардии и морской пехоты для усиления местной полиции в значительной степени подавили насилие в Лос-Анджелесе. Остается неизвестным, как мэр Карен Басс, губернатор Гэвин Ньюсом и другие лидеры Демократической партии отреагируют на решение администрации Трампа направить федеральные войска вопреки их желанию, хотя есть некоторые признаки того, что Трамп готов найти дипломатическое решение после вспышки насилия.

В разгар беспорядков, которые, по всей видимости, достигли своего пика в выходные дни, было неясно, как далеко зайдут беспорядки. Лидеры Республиканской партии заранее обдумывали возможные варианты на случай обострения ситуации.

Такое ощущение, что это происходит не в Лос Анжелесе, а на Западном берегу реки Иордан.

Одним из таких вариантов было применение Закона о мятеже 1807 года, который дает президенту право «мобилизовать ополчение с целью подавления такого восстания или обеспечения надлежащего исполнения законов». Вмешательство протестующих в работу ICE (Таможенная и иммиграционная полиция), начавшееся в пятницу, было одним из основных обоснований для отправки подкрепления, хотя этот конкретный закон не был применен.

Бывший представитель Денвер Ригглман (республиканец из Вирджинии) высказал предположение, что повторение слова «восстание» республиканским руководством было подготовкой к применению Закона о восстаниях 1807 года, если это будет необходимо.

Некоторые, в том числе статья в New York Times, отметили, что Трамп будет на «прочной правовой основе», если применит этот закон, в основном потому, что суды «не захотят» выносить решение о том, что именно составляет восстание или мятеж. Эта правовая неоднозначность дает ему право действовать по своему «усмотрению».

Благодаря эффективным действиям Национальной гвардии и морской пехоты, этот вариант больше не был необходим. Поскольку худшее, возможно, уже позади, Трамп частично отказался от своей риторики, прозвучавшей в начале уик-энда.

«Я бы не назвал это восстанием, но это могло привести к восстанию, — сказал Трамп в понедельник. - Прошлой ночью был нанесен большой ущерб».

В понедельник утром Трамп взял на себя полную ответственность за подавление насилия в Лос-Анджелесе: «Если бы я не ВЫСЛАЛ ВОЙСКА в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда красивый и великий город сейчас бы горел дотла». Он также раскритиковал «некомпетентного» мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Гэвина Ньюсома за их «катастрофические» и «неудачные» действия.

Этот пост, по-видимому, был удален и больше не доступен на странице Трампа в Truth Social".

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