Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

ЕС хотел демократии, получил исламистов и идёт на поклон к Эрдогану: American Conservative о ситуации в Сирии

Редакция PRESS 25 марта, 2025 13:18

Важно 0 комментариев

«Евросоюз выпустил заявление в стиле «ой, как мне жмут мои брючки», в котором осудил продолжающееся насилие в Сирии, обвинив в нем атаки «проасадовских элементов на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии». Это, конечно, абсурд, поскольку бесчисленные сообщения в социальных сетях показывают, что алавиты и православные христиане стали жертвами жестокого насилия, совершаемого поддерживаемым Турцией сирийским правительством "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), - пишет The American Conservative.

Ситуация мрачная, настолько, что Антиохийский патриархат и Синод Греческой православной церкви призвали всех мирных жителей Сирии, включая мусульман-шиитов, укрыться в ближайшей церкви, которую они смогут найти; все церкви и прибрежные монастыри принимают мирных жителей, а также российские базы в Латакии.

Судьба Сирии не является чем-то непредсказуемым. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в Сенате во время ее назначения пророчески сказала: «Я не люблю ни Асада, ни какого-либо другого диктатора. Но я просто ненавижу «Аль-Каиду». Я ненавижу, когда наши лидеры потворствуют исламским экстремистам, называя их «повстанцами», или когда  Джейк Салливан говорил: «Аль-Каида» на нашей стороне в Сирии». Сейчас Сирию контролирует ответвление «Аль-Каиды» - ХТШ, возглавляемое исламистом-джихадистом, который танцевал на улице 11 сентября и который несет ответственность за убийство многих американских солдат».

Президент Дональд Трамп неоднократно повторял именно эти слова. Недавно, после падения Асада, он сказал: «Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша война». Ранее, в 2015 году, в интервью CNN он сказал: «Проблема в Сирии в том, что мы понятия не имеем, кто там по ту сторону фронта. Может быть, нам лучше с Асадом. Мы даем (повстанцам) оружие и боеприпасы, но, на мой взгляд, Асад выглядит лучше, чем его противники».

Ситуация с Сирией может иметь долгосрочные последствия как для европейской, так и для американской безопасности: Турция стала единственной державой, которая больше всех выиграла от беспорядков, охвативших регион от Черного до Средиземного морей.

Она находится на пике своего влияния в Армении и Сирии, победив своего заклятого соперника Россию на обоих театрах в прокси-войне. Внутренняя политика страны вернулась к своей традиционной авторитарной структуре. Эрдоган показал, что он не заинтересован в сохранении фасада конкурентных выборов. Вместо этого он стремится к такой же автократической системе, как у Путина, - без реальной оппозиции и без сюрпризов на выборах. При этом во внешней политике Турция, возможно, находится в наилучшем положении по отношению к Европе.

Принимая ухаживания поляков и французов, Турция ныне - единственная крупная держава на востоке континента, способная стать оплотом против российского реваншизма. Взамен Анкаре будет логично получить от Европы как можно больше. Не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что этот новый союз Турции с ЕС не принесет пользы ни Греции, ни Кипру, ни Армении и нарушит общеевропейскую солидарность, созданную в ответ на речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Турция не будет таскать каштаны из огня для европейцев, не получив ничего взамен.

Местные страны уже готовы подстраховаться: так Армения уже заявила о своей готовности соединить Турцию и Азербайджан линиями электропередач, дорогами, железнодорожными системами и трубопроводами. А в это же время Греция выражает недовольство Франции за продажу нового вооружения Анкаре».

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну»: посольство США обратилось к жителям Эстонии

Мир 15:25

Мир 0 комментариев

В понедельник Посольство США в Эстонии опубликовало предупреждение на своей странице в Facebook: "Если вы подаете заявление на визу в США и получаете ее, вы становитесь гостем нашей страны. Если ваша цель - поддержка ХАМАС или другой террористической организации, участие в актах вандализма или создание беспорядков, мы бы никогда не допустили вашего въезда, зная об этом. Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну".

В понедельник Посольство США в Эстонии опубликовало предупреждение на своей странице в Facebook: "Если вы подаете заявление на визу в США и получаете ее, вы становитесь гостем нашей страны. Если ваша цель - поддержка ХАМАС или другой террористической организации, участие в актах вандализма или создание беспорядков, мы бы никогда не допустили вашего въезда, зная об этом. Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну".

Читать
Загрузка

Одним законом цены на продукты не уменьшить: торговцы резко выступают против запретов Сейма

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Внесенные в Сейм поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, которые являются частью плана снижения цен на продукты питания, подготовленного Министерством экономики, не приведут к снижению цен на продукты питания. Понятно, что торговцы резко выступают против ряда пунктов, например, установления единой торговой наценки, сокращения срока оплаты за фрукты и овощи, увеличения штрафов с оборота торговцев.

Внесенные в Сейм поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, которые являются частью плана снижения цен на продукты питания, подготовленного Министерством экономики, не приведут к снижению цен на продукты питания. Понятно, что торговцы резко выступают против ряда пунктов, например, установления единой торговой наценки, сокращения срока оплаты за фрукты и овощи, увеличения штрафов с оборота торговцев.

Читать

Рекордный скачок цен: что особенно подорожало в Латвии и где ждать очередного повышения

Выбор редакции 15:04

Выбор редакции 0 комментариев

Уровень потребительских цен в феврале вырос на 0,8%, - говорит статистика. А сами потребители уже давно покупают товары только по скидкам и в период акций... Что еще подорожало, где ждать повышения цен...

Уровень потребительских цен в феврале вырос на 0,8%, - говорит статистика. А сами потребители уже давно покупают товары только по скидкам и в период акций... Что еще подорожало, где ждать повышения цен...

Читать

«Я призываю каждого не стыдиться того, что нам страшно»: у Музея оккупации почтили жертв коммунистического террора

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

Только осознавая трагедии прошлого, можно не допустить повторения подобных несправедливостей в будущем, — прозвучало в речах на мероприятии, посвящённом Дню памяти жертв коммунистического геноцида, у Латвийского музея оккупации.

Только осознавая трагедии прошлого, можно не допустить повторения подобных несправедливостей в будущем, — прозвучало в речах на мероприятии, посвящённом Дню памяти жертв коммунистического геноцида, у Латвийского музея оккупации.

Читать

«Я не узнаю вас в гриме»: появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина

Для настроения 14:43

Для настроения 0 комментариев

Появились первые фото голливудского актера Джуда Лоу в гриме для роли Владимира Путина со съемочной площадки фильма «Кремлевский волшебник», сообщает «Новая газета Европа».

Появились первые фото голливудского актера Джуда Лоу в гриме для роли Владимира Путина со съемочной площадки фильма «Кремлевский волшебник», сообщает «Новая газета Европа».

Читать

Им решётки не преграда: Рижскую тюрьму оккупировали крысы, зеки в ужасе от нашествия грызунов

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

"Крыс очень много, просто кишат! - пишет нам заключенный Рижской центральной тюрьмы Алексей. - В третьем корпусе к нам каждую ночь в камеру крысы забегали. Зимой и осенью - реже, но летом это вообще обычное дело. Так что с наступлением весны готовимся к очередному испытанию - от крыс мы никак не защищены. Вонь, антисанитария повсюду, особенно в жару.  Руководство тюрьмы периодически какие-то мероприятия по их уничтожению  проводит, химию какую-то раскладывает. Но толку - никакого. Крысы как были, так и есть».

"Крыс очень много, просто кишат! - пишет нам заключенный Рижской центральной тюрьмы Алексей. - В третьем корпусе к нам каждую ночь в камеру крысы забегали. Зимой и осенью - реже, но летом это вообще обычное дело. Так что с наступлением весны готовимся к очередному испытанию - от крыс мы никак не защищены. Вонь, антисанитария повсюду, особенно в жару.  Руководство тюрьмы периодически какие-то мероприятия по их уничтожению  проводит, химию какую-то раскладывает. Но толку - никакого. Крысы как были, так и есть».

Читать

Начнем пораньше? Правительство утвердило график подготовки бюджета на 2026 год

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на принятое ранее решение отложить рассмотрение вопроса, правительство во вторник все же утвердило разработанный Министерством финансов график подготовки законопроекта о госбюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы.

Несмотря на принятое ранее решение отложить рассмотрение вопроса, правительство во вторник все же утвердило разработанный Министерством финансов график подготовки законопроекта о госбюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы.

Читать