ЕС хотел демократии, получил исламистов и идёт на поклон к Эрдогану: American Conservative о ситуации в Сирии

Ситуация мрачная, настолько, что Антиохийский патриархат и Синод Греческой православной церкви призвали всех мирных жителей Сирии, включая мусульман-шиитов, укрыться в ближайшей церкви, которую они смогут найти; все церкви и прибрежные монастыри принимают мирных жителей, а также российские базы в Латакии.

Судьба Сирии не является чем-то непредсказуемым. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в Сенате во время ее назначения пророчески сказала: «Я не люблю ни Асада, ни какого-либо другого диктатора. Но я просто ненавижу «Аль-Каиду». Я ненавижу, когда наши лидеры потворствуют исламским экстремистам, называя их «повстанцами», или когда Джейк Салливан говорил: «Аль-Каида» на нашей стороне в Сирии». Сейчас Сирию контролирует ответвление «Аль-Каиды» - ХТШ, возглавляемое исламистом-джихадистом, который танцевал на улице 11 сентября и который несет ответственность за убийство многих американских солдат».

Президент Дональд Трамп неоднократно повторял именно эти слова. Недавно, после падения Асада, он сказал: «Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша война». Ранее, в 2015 году, в интервью CNN он сказал: «Проблема в Сирии в том, что мы понятия не имеем, кто там по ту сторону фронта. Может быть, нам лучше с Асадом. Мы даем (повстанцам) оружие и боеприпасы, но, на мой взгляд, Асад выглядит лучше, чем его противники».

Ситуация с Сирией может иметь долгосрочные последствия как для европейской, так и для американской безопасности: Турция стала единственной державой, которая больше всех выиграла от беспорядков, охвативших регион от Черного до Средиземного морей.

Она находится на пике своего влияния в Армении и Сирии, победив своего заклятого соперника Россию на обоих театрах в прокси-войне. Внутренняя политика страны вернулась к своей традиционной авторитарной структуре. Эрдоган показал, что он не заинтересован в сохранении фасада конкурентных выборов. Вместо этого он стремится к такой же автократической системе, как у Путина, - без реальной оппозиции и без сюрпризов на выборах. При этом во внешней политике Турция, возможно, находится в наилучшем положении по отношению к Европе.

Принимая ухаживания поляков и французов, Турция ныне - единственная крупная держава на востоке континента, способная стать оплотом против российского реваншизма. Взамен Анкаре будет логично получить от Европы как можно больше. Не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что этот новый союз Турции с ЕС не принесет пользы ни Греции, ни Кипру, ни Армении и нарушит общеевропейскую солидарность, созданную в ответ на речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Турция не будет таскать каштаны из огня для европейцев, не получив ничего взамен.

Местные страны уже готовы подстраховаться: так Армения уже заявила о своей готовности соединить Турцию и Азербайджан линиями электропередач, дорогами, железнодорожными системами и трубопроводами. А в это же время Греция выражает недовольство Франции за продажу нового вооружения Анкаре».