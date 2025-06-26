Эрдоган: Трамп готов приехать в Турцию на переговоры по Украине, если Путин тоже приедет

Во время обратного полета с саммита НАТО в Нидерландах, где он встречался с Трампом, Эрдоган рассказал, что сказал президенту США, что Анкара намерена обеспечить встречу лидеров России и Украины в Турции для мирных переговоров.

-Он (Трамп) сказал: „Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения, то я тоже приеду“, — сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса Эрдогана.

-Мы проведем необходимые контакты и, даст Бог, осуществим эту встречу как можно скорее, — сказал Эрдоган.

Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, главными итогами которых стал обмен пленными, передача Россией Украине тел погибших военнослужащих и обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.