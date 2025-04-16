В том числе в январе и феврале 2025 года среди зарегистрированных новорождённых было 920 мальчиков — на 14,1% или 151 меньше, чем годом ранее, и 851 девочка — на 15,6% или 157 меньше.

В феврале в Латвии было зарегистрировано 890 новорождённых, что на 13,5% или 139 меньше, чем в феврале 2024 года, в том числе 458 мальчиков и 432 девочки.

Таким образом, в Латвии уже пятый месяц подряд количество зарегистрированных новорождённых остаётся ниже тысячи. В октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорождённых, в ноябре — 940, в декабре — 921, а в январе этого года — 881.

В первые два месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4533 умерших, что на 10,3% или 519 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 5052 смерти.

Таким образом, в этом году за первые два месяца количество умерших превысило число родившихся на 2762 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — на 2973.

В январе и феврале 2025 года в Латвии было зарегистрировано 933 брака — на 38,4% или 259 больше, чем за тот же период 2024 года.

По предварительным данным, на 1 марта этого года население Латвии составляло 1,849 миллиона человек.