Энергия подорожала: за неделю стоимость электричества подскочила почти на треть

В Литве средняя цена на электроэнергию выросла на 27% - до 29,76 евро за МВт-ч, а в Эстонии - на 9%, до 18,71 евро за МВт-ч. Цена в системе "Nord Pool" выросла на 27% до 20,04 евро за МВт-ч.

Несмотря на то, что оптовые цены на электроэнергию в системе "Nord Pool" на прошлой неделе выросли, в странах Балтии они по-прежнему значительно ниже, чем во многих других регионах Европы, включая, например, Германию - 91,16 евро за МВт-ч и Польшу - 99,82 евро за МВт-ч.

Рост цен на электроэнергию в странах Балтии был обусловлен сокращением на 24 % объемов ветрогенерации. Дополнительный повышающий эффект оказало увеличение потребления на 2 %.

Общий объем импорта электроэнергии в страны Балтии снизился на 6 %, в то время как импорт из Финляндии вырос на 10 %.

В скандинавских странах оптовые цены на электроэнергию выросли на фоне снижения ветроэнергетики на 9 %, хотя готовность атомных электростанций (АЭС) продолжала расти и достигла 80 %, что на пять процентных пунктов больше, чем на предыдущей неделе.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 6 616 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 7 527 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% и составило 438 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 4% выше, чем неделей ранее, и составило 107 ГВт-ч. В Эстонии потребление выросло на 4 % до 137 ГВт-ч, а в Литве было потреблено 194 ГВт-ч, что на 1 % больше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 5% до 377 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии снизилось на 10 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 74 ГВт-ч. В Эстонии производство выросло на 20% до 85 ГВт-ч, а в Литве - на 5% до 218 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 69% в Латвии, 62% в Эстонии и 113% в Литве. На страны Балтии пришлось 86 % потребляемой в регионе электроэнергии.