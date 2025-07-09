Экономика и безопасность: Израиль намерен укреплять отношения с Латвией и с людьми

Саар отметил, что Латвия и другие страны Балтии разделяют схожие ценности с Израилем. Балтийские страны — независимые, гордые государства, которые сталкиваются с потенциальными угрозами. Он подчеркнул, что желание укрепить отношения очевидно, и добавил, что спустя месяц после его визита Латвию посетит президент Израиля.

Особое внимание министр уделил вопросам безопасности, отметив, что сотрудничество в этой области с Латвией за последние годы значительно усилилось. Израиль готов поделиться опытом в защите от кибератак, чрезвычайных ситуаций и борьбе с терроризмом, а также предложить свои системы безопасности, которые могут быть полезны Латвии. Саар выразил надежду, что сотрудничество продолжит развиваться, особенно в свете новых вызовов, таких как война в Украине.

Кроме того, Израиль заинтересован в укреплении экономических связей с Латвией и другими странами Балтии. Саар отметил, что сотрудничество между странами в области безопасности уже активно развивается, и выразил надежду на дальнейшее углубление этих отношений.

Министр также отметил, что Израиль хочет укрепить не только официальные связи, но и связи между людьми. Еврейская община, приехавшая в Израиль из Латвии, сохраняет положительное отношение к своей родной стране, что служит важным мостом между н