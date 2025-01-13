Экологическая акция: жители Латвии смогут бесплатно сдать старые электроприборы и опасные бытовые отходы

В настоящее время пункты бесплатной сдачи отходов действуют более чем в десяти городах Латвии, в том числе в Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и других городах, отметили в компании.

Пункты приема принимают отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование - холодильники, телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, мобильные телефоны и другую технику, а также опасные бытовые отходы - батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, бытовую химию и аэрозоли.

Спруде-Несенберга поясняет, что в процессе переработки отработанное электрооборудование и опасные отходы разделяются на компоненты, что позволяет извлекать ценное сырье, такое как металлы и пластик, которое используется при производстве новых продуктов.

Компания отмечает, что этот тип отходов содержит химические вещества и материалы, которые могут представлять серьезную угрозу окружающей среде и здоровью человека, если утилизировать их вместе с несортированными отходами.

Прошлой осенью в рамках похожей акции около 3000 жителей 13 городов сдали 59 тонн бывшего в употреблении электрооборудования.

Адреса пункта приёма старых электротоваров и опасных отходов: bao.lv