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Эдгар Запашный публично донес на зоозащитника из-за антивоенного видео

Редакция PRESS 26 июня, 2025 14:02

Мир

«Вы послушайте, что несет этот «зоозащитник», глава «Альянс защиты животных» Юрий Корецких. Он не только защищает людей, которые вели откровенную войну против нашей страны, но и назвал проведение СВО захватнической операцией. Прошу компетентные органы срочно отреагировать на это видео!», — написал 23 июня дрессировщик, Народный артист РФ и гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный в своем тг-канале, выложив отрывок из стрима Корецкого, сообщает телеграм-канал ASTRA/

Он добавил, что Корецких также активно «вел борьбу против российского цирка».

«К сожалению, через 80 лет после того трагического события страна-победитель над фашизмом развернулась на 180 градусов, и уже четвертый год сама ведет захватническую войну против когда-то братского народа, стирая с земли целые города и убивая сотни тысяч человек», — сказал Корецких в упомянутом ролике.

После в видео рассказывается об осужденных за антивоенную позицию Вегане Христолюбе Божьем и Надежде Россинской, которые получили в общей сложности 25 лет лишения свободы.

В видео содержатся отрывки из интервью Вегана Божьего, в котором он говорит, насколько любит кроликов и кошек. «Я не представляю, как можно взять и убить кролика», — говорит он. Вегана Христолюба осудили за антивоенные ролики, в которых нашли «оскорбление чувств верующих» и «реабилитацию нацизма».

Волонтерка Надежда Россинская, основательница движения «Армия красоток», вывозила беженцев и спасала животных. Ее приговорили к 22 годам колонии за якобы финансирование ВСУ, госизмену и призывы к терроризму.

24 июня, как обратила внимание ASTRA, официальный донос на Юрия Корецкого в МВД и другие структуры написал также «охотник, правозащитник, общественный деятель и публицист» Максим Парфирьев. Ему не понравился видеоролик в телеграмме Корецких, в котором говорится об осужденных за антивоенную позицию активистах. Парфирьев считает, что ролик тем самым «оскорбляет Россию и дискредитирует цели специальной военной операции».

Также он просит проверить Корецких на «реабилитацию нацизма» из-за поста девятилетней давности в соцсетях. Парфирьев безуспешно пытается посадить Корецких уже третий год.

Судя по соцсетям Парфирьева, он выступает за то, чтобы приравнять зоозащиту к экстремизму.

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