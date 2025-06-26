Едете в отпуск? Права путешественников, зафиксированные в законе «О защите прав потребителей»

Всё сразу

Комплексные туристические услуги

В Центре защиты прав потребителей (PTAC) отметили, что, заказывая и получая туристические услуги, надо внимательно читать договор, чтобы знать, какие именно услуги и какого уровня полагаются туристу за уплаченную цену, и рекомендуют планировать путешествия продуманно и осмотрительно.

Отправляясь в путешествие, многие предпочитают купить путевку и не волноваться за трансфер из аэропорта, номер в отеле, питание и экскурсии. Такие комплексные путевки часто предпочитают семьи с детьми. А сейчас летние каникулы – пора путешествий.

По наблюдению специалистов РТАС, потребители нередко выбирают самое дешевое предложение турфирм. Цена – главное преимущество при выборе. Причем редко кто проверяет, зарегистрирован ли поставщик услуги в базе данных туристических услуг РТАС, имеет ли он соответствующую лицензию. А ведь если этого нет, то у покупателя есть риск потерять уплаченные деньги или получить услугу худшего качества, чем та, за которую уплачено.

Выбирая тур, важно обратить внимание, какие именно услуги вы приобретаете и кому за них собираетесь платить. Если за одну цену предлагаются две услуги (например, ночлег и транспорт) и требуется предоплата, то это уже комплексная услуга. Даже если это простая поездка - лагерь, поход, ретрит, девичник, в цену входит несколько услуг.

И в таких случаях важно убедиться, что организатор тура имеет лицензию туроператора, проверить, защищены ли уплаченные клиентом деньги (банковская гарантия или страховой полис)...

Советы перед отдыхом

Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, РТАС советует при выборе туристических услуг предварительно провести некоторую работу.

1. Проверьте регистрацию поставщика туристических услуг в базе данных туроператоров и агентов РТАС.

2. Выбирайте только лицензированных и зарегистрированных туроператоров, турфирмы и турагентов.

3. Выясните, является поставщик услуг оператором (организатором туров) или агентом (продавцом туристических услуг).

4. Убедитесь, что у организатора тура есть залоговое обеспечение — гарантия уплаченных клиентами денег.

5. Если покупаете услугу в социальных сетях или на сайтах, не ограничивайтесь изложенной краткой информацией, а уточните важные пункты: о реальном поставщике услуг и его лицензионном статусе. Запросите факт получения оплаты и бронирования.

6. Не ограничивайтесь предложением одного туроператора, а сравните несколько туристических предложений, обращая внимание не только на цену, но и на включенные в стоимость услуги.

7. Ознакомьтесь с предоставленной преддоговорной информацией.

8. Внимательно прочитайте условия договора и обратите внимание, указан ли в договоре организатор конкретного комплексного тура — туроператор.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте требования к документам в месте назначения – куда вы направляетесь: паспорт, визы, документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних, и т. д.

10. Также, учитывая, что в мире неспокойно, оцените безопасность места назначения, ознакомьтесь с официальными рекомендациями по безопасности и избегайте стран с повышенным риском.

Список стран или их территорий с предостережениями о поездках, а также рекомендации нашим туристам за границей опубликованы на сайте МИД:

www.mfa.gov.lv/lv/valstu-vai-teritoriju-saraksts-kuram-ir-celojumu-bridinajumi

Договор и залог

Там всё написано

Выбирая тур, ознакомьтесь с данными туроператора (продавца): лицензия и обеспечение, гарантирующее возврат денег клиента.

Если вы организуете поездку самостоятельно, то рекомендуется проверить информацию об авиа-, авто- или железнодорожном перевозчике, а также о ночлеге: что конкретно включено в предложение, а что нужно будет оплачивать отдельно.

При покупке путевки заключается договор с оператором или продавцом. Он включает в себя всю информацию о выбранных услугах туризма, транспорта и размещения. Договор может быть заключен в письменной, устной или электронной форме.

РТАС рекомендует (особенно для комплексных туров — например, 8 дней на Канарах) оформлять договор в письменной форме. Покупка дополнительных услуг (экскурсий, рыбалки) часто происходит на месте, и в этих случаях обходятся устной договоренностью.

Не забудьте включить в договор и проверить также следующие данные.

1. Продолжительность поездки, содержание услуг, включенные и дополнительные расходы.

2. Размер первого взноса и график платежей. Полная стоимость поездки, налоги, дополнительные расходы.

3. Правила отмены бронирования в случае недостаточного количества участников. Правила расторжения договора и право путешественника передать договор другому лицу.

4. Название и контактная информация туроператора и/или агента.

5. Данные выдавшего обеспечение лица (например, страховой компании).

6. Информация о страховании, разрешении споров и другие важные детали...

Гарантии есть

Не забывайте о страховке

В любой поездке могут возникнуть неожиданные, а то и драматические ситуации. Поэтому сейчас многие путешественники предпочитают приобрести туристическую страховку, чтобы чувствовать себя увереннее и защититься от непредвиденных расходов или осложнений за границей, даже если выезжают на один-два дня в сопредельное государство.

Если турист едет группой, то обычно такие поездки страхует организатор. Но лучше проверьте это обстоятельство.

Если же вы приобретаете страховку сами, обратите внимание на несколько важных аспектов.

1. Проинформируйте страховщика о подробностях поездки. Чем точнее вы опишете планируемые действия, тем более подходящий полис сможете выбрать.

Если планируете активный отдых (катание на лыжах, дайвинг и т.п.) — убедитесь, что лечение возможных полученных травм покроет полис.

2. Перед подписанием договора внимательно прочитайте все условия. Если что-то неясно, спросите у страховщика сразу же.

3. Оцените, какие риски покрывает страховой полис. Убедитесь, что в условия страховки включены все интересующие вас риски: потеря багажа, задержка в аэропорту, например, а также репатриация тела путешественника, если он скончается за границей.

Убедитесь, что полис покрывает такие риски, как отмену или прерывание поездки, особенно если такое произошло из-за непредвиденных обстоятельств (форс-мажор).

4. Особенно внимательно прочтите пункт «исключения» и мелкий шрифт. Тут могут быть скрыты случаи отказа в возмещении вам ущерба в тех или иных случаях.

5. Обратите внимание! Если страховку покупает поставщик комплексной туристической услуги, проверьте, какие риски полис покрывает и заплатил ли за него туроператор страховщику.

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО выясните, как действовать и куда обращаться, если произойдет несчастный случай, и какие издержки на лечение покрывает страховка...

Не забудьте документы

Короткие советы уезжающим отдыхать

* Подготовьте личные документы для поездки (действительный паспорт или eID) и копии с них, обратите внимание на срок их действия. А также страховой полис, если нужен, наличие и срок кредитной карточки, наличные деньги.

Уточните заранее, потребуется ли вам виза, каковы условия перелета и проживания с маленькими детьми. Подготовьте в дорогу детские документы.

Это все нужно проверить заранее, поскольку изготовление документов в срочном порядке стоит значительно дороже.

* Оставьте родственникам, друзьям маршрут своей поездки, координаты, копию личного документа.

* Пройдите необходимую вакцинацию, если отправляетесь в экзотические страны.

* Если обнаружились недостатки в ходе оказания услуги, сообщите о них представителю турфирмы.

* Сообщите, если вы не присоединитесь к группе в период предоставления услуги.

* Обратите внимание! Если не соблюден установленный в договоре порядок оплаты — поставщик туристических услуг имеет право расторгнуть договор, если такие условия предусмотрены...

(!) Больше информации – на портале Центра защиты прав потребителей: ptac.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА