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Джуд Лоу уехал, так и не сфотографировавшись с поклонниками в Латвии

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 17:21

История и культура 0 комментариев

Scanpix (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Голливудский актер Джуд Лоу, который в Риге снимался в роли Владимира Путина, огорчил своих поклонников, отказавшись фотографироваться с ними и раздавать автографы, пишет Otkrito.lv.

Как известно, 52-летний британский актер, номинант на две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса», прибыл в Латвию для участия в съемках фильма французского режиссtра Оливье Ассаяса под названием "Кремлевский волшебник". В этом кино Джуд Лоу играет роль нынешнего диктатора России Владимира Путина.

Поскольку съемки недавно проходили прямо в центре Риги — всего в нескольких десятках метров от памятника Свободы — Лоу уже попал в объективы камер на съемочной площадке в гриме. Несколько снимков со съемок опубликовала «Новая газета Европа», также кадрами делились и очевидцы в соцсетях.

Журнал Kas Jauns сообщил, что Джуд Лоу поселился в гостинице прямо в центре Риги, и шанс его увидеть был у многих — ведь актер не проходит в свои апартаменты по каким-то потайным ходам, а заходит в даерь прямо из бронированного автомобиля в сопровождении охраны. Однако рассказы тех, кто заметил звезду, свидетельствуют: Джуд не проявляет особой доброжелательности к поклонникам своего таланта — однажды, например, он спокойно сидел на скамейке возле отеля, но, когда к нему подошли поклонники с просьбой о совместном фото, отказал им.

В то же время у работников съемочной группы таких проблем не было - с ними и Джуд Лоу, и исполнитель главной роли в фильме Пол Дано фотографировались охотно. Кстати, судя по всему, съемки картины в Латвии несколько дней назад подошли к концу, поэтому, вероятнее всего, встретить Джуда Лоу в Риге больше не получится.

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