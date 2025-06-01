Дроны атаковали базы бомбардировщиков в двух регионах России

Служба безопасности Украины (СБУ) в воскресенье, 1 июня, проводит масштабную операцию по уничтожению российских военных самолетов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Атаке украинских беспилотников подверглись аэродромы "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области, пишет агентство "УНИАН".

По данным агентства, в ходе операции, которая получила кодовое название "Паутина", поражены более 40 бомбардировщиков РФ, среди них - А-50, Ту-95 (на фото) и Ту-22 М3, нанесенный ущерб оценивается более чем 2 миллиарда долларов.

Очевидцы: Беспилотники вылетели из грузовиков

Российские Telegram-каналы со ссылкой на жителей Оленегорска, где расположен аэродром "Оленья", сообщают о звуках взрывов и пожаре. "Город был атакован беспилотниками, вылетевшими из фуры, стоявшей у местной заправки", - пишет канал Baza. По данным канала "Осторожно, новости", водитель фуры мог не знать о грузе.

О взрывах сообщают жители поселка Средний в Иркутской области. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, дроны "якобы вылетают из грузовика, стоящего на трассе".