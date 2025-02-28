Драйв-тест провалился. Юноша утопил подо льдом только что купленный семьей новый джип

Транспортное средство было вытащено из водоема с помощью тяжелой техники. Оно оказалось в воде, потому что молодой водитель был уверен, что лед выдержит пару тонн веса автомобиля. Этого не произошло.

Местные жители сообщают, что джип марки Toyota недавно стал собственностью одной семьи. Члену семьи был доверен тестовый заезд, который закончился весьма неудачно. Местные жители также рассказывают, что на озере зимой часто проводятся встречи «дрифтеров».

Местный житель: «Каждый год здесь проходят какие-то мероприятия на льду. Мы не можем точно сказать, кто и сколько человек там бывает. Это незаконно. В любом случае, мне кажется, стало меньше людей, но сейчас, скажем так, очень тихо».

Хотя машина провела три дня под водой, Государственная полиция подтверждает, что после извлечения автомобиля из водоема загрязнение воды не было зафиксировано.