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«Дождь»: Никита Михалков помог Михаилу Ефремову выйти по УДО и устроил на работу

© Meduza.io 19 июня, 2025 15:48

История и культура 0 комментариев

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, помог выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) режиссер Никита Михалков, сообщила журналистка Юлия Таратута со ссылкой на собственные источники в программе на «Дожде». После освобождений из колонии Ефремов получил постоянную работу в «Мастерской 12» Михалкова, рассказали источники Таратуты.

«Михалков вытащил Ефремова и устроил на работу официально — это условие для УДО, — объяснил журналистке знакомый Ефремова. — Теперь он должен выпустить два спектакля в его театре».

Один из этих спектаклей — «Без свидетелей» с Анной Михалковой (у Михалкова есть одноименный фильм). Второй — вероятно, спектакль «Ревизор», который ставит в театре «Мастерская 12» режиссер Ленкома Владимир Панков. Известно, что в спектакле Елена Яковлева и Сергей Гармаш, а премьера назначена на июнь, сообщает «Дождь».

Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО в начале апреля 2025 года.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. В феврале 2025 года суд одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении, в начале апреля актер вышел на свободу из колонии.

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