Достройка Южного моста: в Зиепниеккалнсе введены новые ограничения движения

Изменения предусматривают, что до 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Силтума.

На вышеупомянутом участке Виенибас гатве в сторону центра города движение транспортных средств будет осуществляться по временной объездной дороге вокруг торгового центра «Алея», по улицам Ритаусмас, Межкална и Озолциема.

Одновременно с реализацией изменений в организации дорожного движения будут отключены светофоры на перекрестке Виенибас гатве и улицы Озолциема, а также на перекрестке улицы Озолциема и улицы Межкална.

О дальнейших ограничениях движения муниципалитет сообщит отдельно незадолго до их введения.

Планируется также, что до 30 мая ограничения движения транспортных средств будут действовать на участке улицы Зиепниеккалнас от улицы Калету до границы административной территории Риги.

В свою очередь, до 31 мая они будут действовать на участке улицы Валдекю от здания по адресу улица Валдекю 61 до здания по адресу улица Валдекю 75 и на участке улицы Озолциема от здания по адресу улица Озолциема 32 к-1 до улицы Лиесмас.

В это время будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема до перекрестка с улицей Валдекю и на участке улицы Валдекю от здания по адресу ул. Валдекю, 65 до перекрестка с улицей Озолциема.

Как сообщалось, в Риге ведется строительство четвертой очереди Южного моста стоимостью 122,7 млн ​​евро, завершение которой запланировано на 2027 год.

Проект «Строительство улицы Яниса Чакста» разделен на два этапа. Первый этап будет включать строительство улицы Яниса Чакста от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, а второй этап будет включать строительство улицы Яниса Чакста от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю.