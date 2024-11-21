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Дороговато, но очень уж кушать хочется: этот банан продан на аукционе за 6,2 млн. Долларов!

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 18:38

История и культура 0 комментариев

20 ноября банан, приклеенный серым скотчем к стене, был куплен на торгах аукционного дома Sotheby’s за 6,2 млн долларов в Нью-Йорке. О сделке сообщается на сайте крупнейшего аукциона. 

 Банан был приклеен ровно в 160 сантиметрах от пола. Лот «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Предварительная стоимость составляла от 1 млн до 1,5 млн долларов. В итоге «произведение» было продано за 6 240 000 долларов.

Покупатель — молодой криптовалютный бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан. Он написал в соцсети X, что этот банан — культурный феномен, который объединяет миры мемов, криптовалют и искусства. Он также пообещал в ближайшие дни съесть фрукт, что будет «частью художественного опыта».

Всего Маурицио Каттелан создал три экземпляра работы. Две из них были проданы за 120 тыс. долларов Третий экземпляр неназванный коллекционер купил за 150 тысяч и подарил его музею Гуггенхайма.

Банан в инсталляции периодически нужно менять. Джастин Сан вместе с сертификатом подлинности получил от художника инструкцию, как правильно установить новый экземпляр.

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