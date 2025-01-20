Дональд Трамп вступает в должность президента США. Все о церемонии инаугурации (Прямой эфир)

Что такое инаугурация?

Инаугурация президента в США — самая заметная часть передачи власти от одного главы государства другому в Вашингтоне. Торжественная церемония обозначает окончание срока правления одного президента и начало правления следующего.

Ключевая часть церемонии — принесение избранным президентом присяги. Несмотря на то, что Дональд Трамп победил на выборах еще в ноябре 2024 года, он станет действующим 47-м президентом США только после произнесения следующих слов:

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полной мере моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Джей Ди Вэнс, которого Трамп объявил своим кандидатом в вице-президенты, также вступит в должность только после того, как принесет присягу.

Обычно церемония инаугурации проходит на ступенях Капитолия, однако на этот раз из-за непогоды мероприятие проведут внутри здания, в ротонде. По прогнозу синоптиков, 20 января в Вашингтоне будет холодно, до -11° по Цельсию.

Для Трампа это будет уже вторая инаугурация: в 2017-2021 годах он был 45-м президентом США. Он начнет свой день с посещения службы в исторической церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне.

Церемония в ротонде состоится в полдень по местному времени (20:00 по Москве). Трамп и Вэнс должны будут произнести слова присяги, положив руку на Библию (в целом церемония допускает использование других книг).

На этот раз Трамп будет использовать сразу две книги: личную Библию, подаренную ему матерью в 1955 году, а также историческую Библию Линкольна — издание в бархатном переплете, которое президент США Авраам Линкольн использовал во время инаугурации в 1861 году.

Вэнс также воспользуется своей Библией — он принесет на церемонию семейную реликвию, которая принадлежала его прабабушке по материнской линии.

После принятия присяги официально вступивший в должность президента Трамп должен выступить с инаугурационной речью, в которой он изложит свои цели на ближайшие четыре года. Ожидается, что темой его выступления станут единство, сила и справедливость.

Затем президент подпишет ключевые документы и в течение дня посетит несколько официальных мероприятий, в том числе обед, организованный объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям, и три официальных бала по всему городу.

Обычно в день инаугурации по центру Вашингтона, от Капитолия к Белому дому по Пенсильвания авеню, проходит парад с участием духовых оркестров, но в этом году из-за морозов большинство торжественных мероприятий перенесены в помещения.

По словам Трампа, парад в честь его вступления в должность состоится на стадионе Capital One Arena, который рассчитан на 20 тыс. человек. Правда, Трамп не уточнил, как именно будет выглядеть парад на стадионе, но обещал посетить его после присяги.

Кто посетит инаугурацию?

Ожидается, что в этот день в Вашингтоне соберется порядка 200 тыс. человек, включая сторонников Трампа и протестующих.

Из официальных лиц на церемонии будут присутствовать многие сенаторы и члены Палаты представителей США, а также 46-й президент США Джо Байден и его вице-премьер Камала Харрис, которая проиграла выборы Трампу в прошлом ноябре. Вместе с ними на инаугурации будут члены их семей.

Также на церемонии ждут экс-президента США Барака Обаму и экс-президента Джорджа Буша-младшего с женой Лорой Буш.

Супруга Барака Обамы Мишель, согласно сообщению ее офиса, пропустит мероприятие. Она посещала все инаугурации с 2009 года, включая вступление в должность президента Дональда Трампа в 2017 году. На церемонии также не будет присутствовать бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Помимо политиков, в мероприятии будут участвовать крупные бизнесмены. Как пишут СМИ, инаугурацию должны будут посетить миллиардеры и технологические магнаты Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Кроме того, на церемонию должен приехать генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Буквально на днях в США сначала запретили работу платформы, а потом разрешили.

На инаугурации будет также присутствовать вице-президент Китая Хань Чжэн.