Доктор Апинис предупреждает о новой пандемии; с чем мы столкнемся на этот раз?

"В данный момент формируется глобальная пандемия употребления синтетических наркотиков. Их производят в таблетированной форме. В Америке их оборот идет полным ходом. [..] Есть упоминания о том, что их в большом масштабе производят в Латвии, Эстонии, Польше и распространяют через интернет или напрямую через "друзей друзей". Мак и конопля, так сказать, уходят в сторону с большого рынка. Изготовители новых наркотиков хотят, чтобы продукцию можно было приобрести в аптеках, но европейские аптеки не хотят иметь этот продукт в своем ассортименте. В Америке, в Мексике все гораздо проще. Наибольшее зло состоит в том, что неясно, о каких именно веществах идет речь", - сообщил доктор Апинис.

Уже была информация о том, что летом прошлого года в течение нескольких часов десять раз вызывали "неотложку" для спасения молодых людей от передозировки. Врачи заявили, что новая смесь веществ опаснее героина. Медики предполагают, что это синтетический опиат, который является самым сильным из этой группы наркотиков, вызывающих как физическую, так и психологическую зависимость.