Доехал до дома и сдался: как в Курземе пьяного водителя ловили

Автомобиль с первого раза остановить не удалось, водитель попытался сбежать. Во время побега нарушитель гнал по гравийной дороге местного значения вместо разрешенных 80 км/час - со скоростью 116 км/час, тем самым разрешенная скорость движения была превышена на 36 км/час.

Самое ироничное, что водитель доехал до собственного дома и там остановился.

В отношении мужчины начаты процессы об административных правонарушениях за неподчинение неоднократному требованию остановить транспортное средство (за побег), за управление транспортным средством при отсутствии прав, за превышение разрешенной скорости движения, за езду без полиса ОСТА.

Если бы мужчина остановился сразу, то штраф за езду без прав и страховки составил бы 515 евро, однако сейчас назначенный мужчине штраф достигает 2015 евро и лишение прав — на пять лет.