До 18! Синоптики обрадовали прогнозом на следующую неделю

В субботу погода будет преимущественно сухой и солнечной, утром столбик термометра опустится местами до -10 градусов, днем потеплеет до +1...+6 градусов.

В воскресенье небо затянут облака, ожидаются дождь и снег. Ветер будет дуть с северо-северо-запада и станет порывистым. В понедельник также будет холодный ветер, переменная облачность, возможны кратковременные осадки в виде снега. Температура воздуха в эти дни не превысит +4 градусов.

Далее температура будет постепенно повышаться и к середине следующей недели местами достигнет +10 градусов, при этом ночи местами останутся морозными. Будет часто светить солнце, осадков будет мало, ветер слабый или умеренный с запада.

Самые теплые дни в этом месяце вероятны с 22 марта и далее. Согласно текущим прогнозам, в отдельных районах страны температура воздуха поднимется до +14...+18 градусов.