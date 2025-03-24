Для привычного нам Запада это будет как падение Римской империи: «Неаткарига» про Трампа — всадника Апокалипсиса

Эти изменения характеризуются все более наглыми попытками российского лидера Владимира Путина пересмотреть существующий мировой порядок с помощью военной силы и попытками Запада, который был главным архитектором и хранителем этой конструкции, закрыть глаза на эти попытки. Запад долгое время утешал себя многократным экономическим и технологическим превосходством, которое рано или поздно должно решить вопрос в его пользу.

Это мнимое превосходство и уверенность в своей исторически неизбежной окончательной победе рухнули буквально за месяц, когда бесспорный лидер западного мира - США - неожиданно встал на сторону Путина.

Байден для Трампа хуже Путина

Десятилетиями США и Россия (до этого - СССР) находились в конфронтационных отношениях, и вот, пожалуйста: теперь две ядерные державы оказываются едва ли не самыми близкими друзьями и союзниками.

Если отбросить прежние предположения и разобраться в сути дела, то становится ясно, что все логично, политически обоснованно и понятно. Что же это за «прежние предположения»? Политические комментаторы до сих пор любят делить мир по старым, хорошо известным геополитическим критериям: Запад, Китай, Россия, исламский мир, Глобальный Юг и так далее. При таком делении Запад - это то же самое, что НАТО, а США - бесспорный лидер Запада. Так было до Трампа. Теперь разделение иное.

Единого Запада больше не существует. Никто не может четко сказать, существует ли еще НАТО или это просто сочетание букв и масса государственных служащих, которые продолжают суетиться в этой структуре за неплохую зарплату. Что теперь считается «империей зла» и каков состав «оси зла»?

Если послушать Трампа, то можно легко понять, кто друзья Трампа, его союзники, а кто враги. Начнем с врагов. Почти в каждом публичном заявлении или посте в социальных сетях Трампа появляется один из его вечных, почти личных врагов - Джо Байден.

У Трампа в друзьях – одни диктаторы

Даже сейчас, когда Трамп уже победил на выборах (правда, не Байдена, а только вице-президента Байдена, Камалу Харрис), Трамп не может положить конец этой бесконечной битве с ненавистным Байденом и Демократической партией. Именно он, Байден, виноват во всех бедах США и всего мира. «Если бы я был президентом, этого бы не случилось» - любимый аргумент Трампа. Ненависть Трампа и его самых ярых сторонников к своим политическим оппонентам превратилась в навязчивую идею, и эта одержимость может иметь далеко идущие последствия.

В интервью Fox News Трамп в очередной раз назвал своего ближайшего соседа, Канаду, мерзкой страной с мерзким, лживым населением. Он открыто презирает бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо и пренебрежительно называет его губернатором.

Трамп откровенно пренебрежительно относится к Дании и даже не думает обсуждать с лидерами этой страны гренландский вопрос. Если он решит по-путински завладеть этой территорией, принадлежащей Дании по международному праву, то сделает это, не утруждая себя долгими переговорами с представителями датского правительства. Для чего?

В то же время Трамп ни разу не сказал ни одного плохого слова о Путине ни в одном интервью или даже в частной беседе. Его спецпосланних Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону не жалел слов, когда говорил, что между ними существует настоящая дружба. Путин - пример для подражания для Трампа. Трамп, очевидно, тоже хотел бы править, как Путин. Не имея других ветвей власти, с которыми можно было бы считаться, имея СМИ, правоохранительные органы и все остальное под своим контролем. Как абсолютный монарх.

В вышеупомянутом интервью Fox News Трамп говорит, что у него хорошие отношения и с Путиным, и с китайским лидером Си Цзиньпином, и, как бы хвастаясь, добавляет, что он также хорошо ладит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. В то же время он ни разу не сказал, что у него хорошие отношения с кем-либо из лидеров западных демократий.

Что я хочу сказать? Для Трампа Запад не существует как политико-философское сообщество в прежнем геополитическом смысле. Есть мир друзей и союзников Трампа (Путин, Орбан и подобные им автократы) и есть мир врагов Трампа, олицетворяемый Байденом, Трюдо и всеми теми правителями, которые находятся левее «Альтернативы для Германии» и Ле Пен во Франции.

Украина учитывается в этом разделении как часть политического наследия Байдена. «Если бы я был президентом, этой войны бы не было», - повторяет Трамп как мантру. Таким образом, Украина находится во вражеском лагере, даже без известной связи с импичментом Трампа. Это также объясняет лозунг активистов MAGA: ни цента Украине, потому что Украина формирует тесную ассоциативную связь с ненавистным Байденом.

А если он возьмёт пример с Путина?

Но если Трамп воюет с собственными химерами в виде Байдена и Демократической партии, то какое отношение все это имеет к фундаментальным изменениям, о которых говорилось в самом начале и которые могут иметь последствия столь же разрушительные, как крах Древнего Рима? К чему эти апокалиптические исторические параллели?

Разве через полтора года не состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, на которых изменится расстановка политических сил? Разве через три с половиной года не состоятся еще одни президентские выборы в США, в которых, согласно Конституции США, Трамп уже не сможет участвовать? В конце концов, это его последний срок, но в историческом масштабе эти годы - одно мгновение. Трамп приходит и уходит, но Соединенные Штаты и демократические ценности остаются.

Да, все это может быть так, но может и не быть. В какой-то момент он или его окружение могут обнаружить, что Путин, Си, Ким и другие автократы не являются ни друзьями, ни союзниками. Но может случиться и так, что они этого не сделают и решат никогда и никому не отдавать власть. Об этом уже открыто говорят проходимцы обоих крыльев. Как идеолог национального (изоляционистского) крыла трампизма Стив Беннон, так и идеолог интеллектуального (глобального) крыла, неореакционного движения (NRx), Кертис Джарвин.

Можно сказать: ну и что? Добавив: лучше Трамп, чем вся эта леволиберальная «шобла» со всеми Соросами, Камалами Харрисами и прочими Швабами. К сожалению, угрозы не равны. Движение BLM и апологетика Джорджа Флойда процветали недолго и вскоре сошли на нет, как и другие эксцессы левых, которые сейчас подвергаются реальной коррекции. Даже Грета Тунберг практически забыта и вышла из моды. Со всеми этими левыми эксцессами мир спотыкался, но все же как-то двигался вперед.

С Путиным, Трампом и Си у мира нет солнечного будущего. Почему? Потому что это улица с односторонним движением. С Байденом к власти может прийти Трамп, но с Трампом к власти не придет Байден. Точно так же, как Путин и Си. В этих режимах единственное место для оппозиции (условно говоря, для Навального) - тюрьма, а не арена политической борьбы.

Веками интеллектуальная элита держала массы под контролем – и на тебе

Западная цивилизация, начиная с Болонского университета в 1088 году, эпохи Возрождения, Просвещения Вольтера и Руссо, всегда основывалась на том, что интеллектуальная элита своего времени держала под контролем темные, необразованные массы. Всякий раз, когда к власти приходили искусные манипуляторы, эксплуатирующие ненависть этих низших классов к более успешным, кровь лилась реками.

Так было с Лениным/Сталиным в России, с Гитлером в Германии, с Мао Цзэдуном в Китае. Сейчас это повторяется в путинской России, где в эти дни 67-летний россиянин Александр Скобов получил 16 лет тюрьмы за антивоенный пост в социальной сети. Аналогичная реальность вскоре возможна и при Трампе в США.

Однако остается вопрос: почему приход Трампа к власти вызывает столь радикальное сравнение с падением Древнего Рима? Потому что ни Россия Ленина/Троцкого, ни даже гитлеровская Германия не были ведущей мировой державой, чья роль быбы бы сопоставима с ролью Рима две тысячи лет назад.

Но США именно таковы. Именно США являются лидером нынешней цивилизации. Если демократическая система США рухнет и возникнет режим, подобный путинскому или кимовскому; если во главе системы будут поставлены «эксперты» вроде Пита Хегсета, Талси Габбард, Кеша Пателя [назначенные Трампом с одобрения Конгресса министры. – press.lv] по принципу «чем меньше человек подходит для должности, тем лучше», то возможно все.

От глобального автократического господства - с постепенным созданием вассальных государств лукашенковского типа (со своей региональной спецификой) по всему миру за пределами трех сверхдержав, управляемых диктаторами, - до третьей мировой войны. Как такой сценарий можно не сравнить с упадком Рима? Рим не рухнул в одночасье. Даже не за один год. Процесс падения Рима занял несколько столетий. Как это произойдет сейчас, мы можем только догадываться».